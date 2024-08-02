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Новини

Перший вітряк запрацював на Закарпатті

2 Серпня 2024 217

Наразі вітроустановка у Нижньоворітській громаді генерує неповну потужність енергії і відповідно до технічного регламенту проходить контроль і перевірку роботи всього обладнання.

«Вітротурбіна пройшла перше технічне обслуговування. Зараз вона виробляє приблизно 2 МВт від встановленої номінальної потужності. Після завершення етапу контролю і перевірки ми очікуємо, що перша вітроустановка вийде на свою номінальну встановлену потужність і буде генерувати електроенергію без обмеження для споживачів. Це справа кількох днів», – розповіла у коментарі Varosh заступниця директора зі зв’язків з громадськістю ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі” Ольга Поштак.

Номінальна встановлена потужність вітротурбіни становить 4,8 МВт. Це дозволяє генерувати електроенергію для понад 3 000 домогосподарств, уточнила Ольга Поштак. Вся вироблена електроенергія йде у загальну енергетичну мережу країни.

Відповідно до домовленостей із місцевою громадою, на землях якої встановлено вітроустановку, 3% від продажу електроенергії йтиме у місцевий бюджет. За розрахунками минулого року це – близько 1,5 млн грн щорічно. Зважаючи, що вартість електроенергії зростає, зараз це може бути й більша сума, зауважила Ольга Поштак.

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Що стосується другого вітряка, то нині, після завершення будівництва фундаменту, здійснюється монтаж башт і гондоли, лопаті поки не встановлені. Щойно монтаж вітряка буде завершений, потрібно буде також підвести до нього лінію електромережі.

«Вітряки отримали позитивні висновки ОВД і реалізуються відповідно до всіх норм природоохоронного законодавства», – додала Ольга Поштак.

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Також зараз триває оцінка впливу на довкілля та проводяться громадські слухання щодо встановлення наступних третього і четвертого вітряків. За проєктом, загалом на території Нижньоворітської громади заплановано встановити 17 вітроустановок. За словами заступниці директора зі зв’язків з громадськістю, спершу інвестор мав намір встановити тут 30 вітроустановок. Одна у процесі екологічних досліджень від початкових планів відмовилися, скоротивши кількість планованих вітротурбін майже удвічі.

До теми:

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Відео: Енергетика Закарпаття

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