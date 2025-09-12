Сьогодні, 12 вересня з Ужгорода у перший рейс новоукладеною колією відправився потяг №146 сполученням Ужгород — Будапешт — Відень.

Старт руху дали заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита, заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський державний секретар Левенте Модьор та заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко.

Інтерес до нового маршруту виявився високим: зі 170 місць на перший рейс було викуплено майже 160 квитків, з них близько 30 — саме в Ужгороді, пише ЦТС. Продаж здійснювався через ресурси «Укрзалізниці» та партнерські платформи угорських і словацьких перевізників.

Продаж квитків Укрзалізниця відкрила 5 вересня.

Як повідомляє Укрзалізниця, також сьогодні стартували прямі рейси до Братислави.

“Сьогодні 280 пасажирів першими протестують нове швидке та комфортне сполучення. Це стало можливим завдяки будівництву колії європейського стандарту — вперше за часів незалежності України — між Чопом та Ужгородом”, – йдеться у повідомленні УЗ.

Крім цього, з 12 вересня 2025 року курсуватиме новий маршрут №644/647 Захонь – Берегове – Боржава. Поїзд курсуватиме євроколією 1435 мм та напряму поєднає Берегове із Захонню — важливим пересадковим вузлом, звідки відправляються численні поїзди по Угорщині, зокрема до Будапешта.

Розклад і вартість квитків

Потяг №146 Ужгород — Будапешт — Відень курсуватиме щодня.

З Ужгорода поїзд відправляється о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня — о 17:20.

Зворотний рейс поїзда №143 Відень — Будапешт — Ужгород: відправлення з Відня о 10:42, прибуття у Будапешт — 13:19, до Ужгорода — о 22:35.

Вартість квитків:

1-ий клас — 1800 грн,

2-ий клас — 1200 грн.

Потяг №961/618 Ужгород — Братислава відправлятиметься з Ужгорода о 8:09, прибуття у Братиславу — 18:33. У зворотному напрямку з Братислави поїзд відправлятиметься об 11:27 і прибуватиме в Ужгород о 22:35.

Придбати квитки можна через застосунок і сайті: https://booking.uz.gov.ua, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.