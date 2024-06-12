Перший на Закарпатті обласний центр реабілітації військових представили на Ukraine Recovery Conference

У Берліні впродовж 11-12 червня проходить міжнародна конференція з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference 2024.

Захід, організований спільно Німеччиною та Україною, проходить під гаслом «Об’єднані у захисті. Об’єднані у відновленні. Сильніші разом».

Серед проєктів, які представляє на конференції Закарпатська область – проєкт першого обласного центру з реабілітації військовослужбовців 4.5.0 Recovery Center.

Як розповів у коментарі Varosh керівник проєктного офісу з реалізації концепту обласного реабілітаційного центру 4.5.0 Тарас Гайдук, реалізація проєкту є одним із найпріоритетніших завдань в області. Адже тоді, як на Закарпатті справно функціонує добре налагоджена мережа медичних закладів, водночас одного потужного спеціалізованого реабілітаційного центру для військових в області немає.

«Те, що проєкт 4.5.0 був відібраний для участі у конференції, є цілком логічним. Адже маємо розпочинати відбудову саме з уваги до військових, які віддають на війні найдорожче – життя і здоров’я, і які повинні мати можливість по поверненні додому реінтегруватися в суспільство і жити нормальним життям», – сказав Тарас Гайдук.

Облаштування обласного центру з реабілітації військовослужбовців 4.5.0 Recovery Center в Ужгороді вже стартувало. Заклад має бути завершений у будівлі колишнього пологового будинку впродовж наступних 2 років. Торік для того, аби розпочати будівельні роботи, Закарпатська обласна рада виділила 60 млн грн. Також частково вдалося залучити кошти закордонних партнерів.

Утім пошуки потенційних міжнародних партнерів і донорів продовжуються, зокрема й на потужних міжнародних конференціях. Так, у перший день Ukraine Recovery Conference у Берліні було проведено близько 12 зустрічей з питання облаштування обласного реабілітаційного центру для військових 4.5.0.

«Ми отримали ще одне запрошення у Рим на аналогічну конференцію з відновлення, вже списалися з організаторами та чекаємо на офіційне запрошення. Проєктом цікавилися представники USAID, делегати з Великобританії та Кореї, з якими ми обмінялися контактами та представили всю необхідну інформацію. Також домовилися про співпрацю з гендиректором компанії Schneider Electric Україна: компанія надасть допомогу у вигляді продукції», – розповів Тарас Гайдук.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Ірини Сов’як та Росани Тужанської

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