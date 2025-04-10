Впродовж цього року у Закарпатській області у межах Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» запрацює 6 центрів ментального здоров’я. Перший із них – для дітей і підлітків – облаштують на базі Закарпатської обласної дитячої лікарні у Мукачеві.

Обласний Центр ментального здоров’я для дітей стане результатом тристоронньої співпраці держави, місцевого самоврядування та благодійників. А також – ще одним важливим кроком, що покращить доступність до послуг з психічного здоров’я.

Центри ментального здоров’я: що це й навіщо

Як свідчить дослідження, ментальне здоров’я залишатиметься одним із найбільших викликів у всьому світі у найближчі 5-20 років. Для українців, які вже 4-ий рік живуть в умовах повномасштабної війни, проблема ментального здоров’я набуває ще більшої актуальності.

За попередніми оцінками МОЗ, через вплив війни психологічної допомоги різного ступеня інтенсивності потребуватимуть близько 15 млн людей, серед яких 1,8 млн військових та ветеранів, 7 млн людей старшого віку, близько 4 млн дітей та підлітків.

Аби забезпечити для українців доступ до необхідної психологічної допомоги, з 2022 року в країні діє Всеукраїнська програма ментального здоровʼя «Ти як?». Програма ініційована Оленою Зеленською та впроваджується Координаційним центром з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України.

Загалом мета Програми – змінити підходи до турботи про психічне здоровʼя та психосоціальної підтримки через наскрізну інтеграцію послуг у всі сектори.

Найбільш відомим компонентом Програми є інформаційна кампанія, що направлена на зменшення стигматизації теми психічного здоров’я та нормалізації отримання послуг. Іншим її аспектом є саме наближення послуг до людей, що їх потребують.

З цією метою 15 міністерств розробили та впроваджують пріоритетні проєкти. Зокрема, пріоритетним проєктом МОЗ є «Охорона психічного здоров’я у структурі медичної допомоги». Першим кроком в ньому стала впровадження послуги психосоціальної підтримки на рівень сімейних лікарів, які пройшли відповідне додаткове навчання. Наступним же його кроком є створення Центрів ментального здоров’я у всіх регіонах.

Як розповіла під час спілкування з Varosh регіональна координаторка Програми у Закарпатській області Таїсія Симочко, Центри ментального здоров’я працюватимуть на базі кластерних та надкластерних лікарень. На Закарпатті облаштування таких Центрів вже проходить в Ужгородській багатопрофільній міській лікарні, Мукачівській лікарні Святого Мартина, Виноградівській, Хустській, Тячівській та Рахівській лікарнях.

Розбудова системи якісної психічної та психологічної допомоги населенню

«Одним із завдань створення Центрів ментального (психічного) здоров’я є розбудова екосистеми з надання якісної та безкоштовної психологічної та психіатричної допомоги населенню, в тому числі це має сприяти покращенню якості життя пацієнтів, що вже мають встановлений діагноз, оскільки фахівці центрів забезпечуватимуть медичний супровід таких пацієнтів вдома навіть у найвіддаленіших куточках області. Що стосується амбулаторного прийому, то в такі заклади зможуть звертатися люди з будь-якими психологічними проблемами: стрес, негаразди зі сном, тривожність чи іншими скаргами як самостійно – за самозверненням, так і за направленням сімейного лікаря чи іншого фахівця », – розповіла Таїсія Симочко.

У центрах ментального здоров’я працюватимуть мультидисциплінарні команди, до яких входитимуть лікарі психіатри, психологи або психотерапевти, соціальні працівники, медичні сестри. Також кожен із таких закладів матиме мобільну команду, яка зможе надавати послуги за місцем проживання пацієнтів.

Усі послуги в центрах будуть для клієнтів безкоштовними. Для цього від початку року програмою медичних гарантій передбачено відповідний пакет НСЗУ, пояснила Таїсія Симочко.

Центр ментального здоров’я як результат синергії

Аби розділити послуги для дорослих та дітей, в кожній з областей буде створено окремий Центр ментального здоров’я для дітей. В таких закладах, відповідно, працюватимуть профільні спеціалісти, які мають навички роботи саме з дітьми.

Обласний дитячий центр ментального здоров’я на Закарпатті створюватимуть у тристоронній співпраці.

Так, область виділяє під заклад приміщення у Закарпатській обласній дитячій лікарні, а також здійснить ремонт фасаду й облаштує пандус для забезпечення доступності. Внутрішні ремонти роботи, наповнення меблями й потрібним устаткуванням забезпечить Благодійний фонд «Карітас Чеської Республіки в Україні». Коли ж у Центрі до роботи приступить мультидисциплінарна команда, робота лікарів сплачуватиметься коштом бюджету в межах Програми медичних гарантій – окремого пакету НСЗУ.

Директорка БФ «Карітас Чеської Республіки в Україні» Наталія Мацькова розповідає: організація вже не перший рік працює із проєктами, спрямованими на підтримку ментального здоров’я українців. Утім раніше це були переважно так звані м’які проєкти, які не мають пролонгованого ефекту і чий якісний результат складно виміряти.

«Міжнародні донори від початку повномасштабної війни багато вкладають у ментальне здоров’я українців. Але як правило, це все більше ситуаційні вкладення. Наприклад, у співпраці з місцевими громадськими організаціями проводять психологічні консультації або групові заняття. У такому разі є задача охопити якомога більше людей, а отже, йдеться про 1-2, у найкращому випадку 6-8 консультації на людину в цілому. Це добра справа, однак в такому разі про довгостроковий ефект говорити не доводиться», – каже Наталія Мацькова.

Разом із тим відзначає, що попит на такі послуги серед населення високий, а повноцінний курс психологічної допомоги у приватному порядку вартує чималих коштів, адже передбачає аж ніяк не одну, й навіть не дві зустрічі з фахівцем.

Тож коли представники фонду думали над проєктом, який би забезпечив довготривалу і якісну послугу в контексті покращення ментального здоров’я, то зупинилися саме на рішенні допомогти з розбудовою відповідних центрів.

Вичерпні стандарти, за якими мають створюватися центри ментального здоров’я в Україні, розроблені й затверджені МОЗ у вигляді Типового положення про Центр ментального (психічного) здоровʼя у закладах охорони здоровʼя у листопаді 2024 року, а вже у лютому 2025 року Координаційний центр психічного здоровʼя при Кабінеті міністрів розробив посібник, в якому прописані детальні рекомендації зі створення таких закладів створення: від кольору стін у планованих центрах – до форми і текстури оббивки меблів, що мають забезпечувати комфорт і безпеку пацієнтів.

«Зараз один із Центрів ментального здоров’я, який може слугувати прикладом організації послуги, діє у Західноукраїнському спеціалізованому центрі дитячої медицини у Львові. Він обслуговує всі 5 західних регіонів. За рік у центрі було близько 11 200 звернень, і це просто космічне навантаження на команду. Тож ми для себе визначили як пріоритет долучитися до облаштування таких закладів», – розповіла Наталія Мацькова.

Завершити роботи планують до кінця серпня

Проєктна менеджерка «Карітас Чеської Республіки в Україні» Іванна Марків додає: загалом організація планує взяти участь у створенні 5 таких закладів. Переважно наразі працюють у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Дніпропетровській областях.

Власне на Закарпатті, у Мукачеві, офіс відкрили у перший рік повномасштабного вторгнення. Відтоді утілюють гуманітарні програми як безпосередньо в області, так і на прифронтових територіях, зокрема у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях.

«Що стосується облаштування Центру ментального здоров’я при Закарпатській обласній дитячій лікарні, то до кінця травня ми плануємо провести всі необхідні тендерні процедури, обрати підрядника і одразу розпочинати роботи з реконструкції та ремонту. Орієнтовно на втілення проєкту плануємо залучити 80 тисяч євро», – розповіла Іванна Марків.

Центр розмістять у поліклінічному відділенні Закарпатської обласної дитячої лікарні у Мукачеві. Для того, аби забезпечити приватність та зменшити стигму, передбачать окремий вхід. Окрім кабінетів психолога, психіатра та соціального працівника, тут облаштують також 1 кімнату на 2 ліжкомісця з вбиральнею та душовою. Передбачено й кімнату відпочинку та психологічного розвантаження для самих працівників Центру.

Поки триватимуть ремонтом роботи, проводитиметься доформування мультидисциплінарної команди – у її складі будуть як вже наявні фахівці обласної дитячої лікарні так і планується залучення фахівців, яких поки у медичному закладі бракує – зокрема, дитячих лікарів-психіатрів. Перед тим, як фахівці команди почнуть надавати послуги, вони також пройдуть відповідні тренінги та додаткові навчання, що відбуваються в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

Таїсія Симочко каже: нині в області через великий брак дитячих психіатрів діти з психічними розладами, які потребують встановлення діагнозу, призначення або коригування лікування, часто звертаються у дитяче відділення психіатричної лікарні в Берегові, де такі заходи проходять в умовах стаціонарного розміщення.

«Центр ментального здоров’я при Закарпатській обласній дитячій лікарні у Мукачеві стане ще однією точкою, куди можна буде звернутися за якісною допомогою. Чи це допомога дитині з уже встановленим діагнозом, чи власне встановлення діагнозу, а чи просто необхідність вчасно почати працювати з дитиною, щоб не чекати, допоки психологічні проблеми не переростуть у психічні розлади», – сказала Таїсія Симочко.

Завершити будівельні роботи та облаштування приміщення планують до кінця серпня.

Загалом по всій Україні планується створення близько 200 Центрів ментального здоров’я.

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Центр ментального здоров’я у Львові. Фото: Львівська міська рада

Тетяна Клим-Кашуба

Головне фото: сайт Чернігівської міської ради

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