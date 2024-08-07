Заклад міжнародної мережі швидкого харчування McDonaldʼs почали зводити в Ужгороді на проспекті Свободи, поблизу 16-поверхівки. Як розповіли Varosh джерела, обізнані у ситуації, замовник проєкту будівництва – ТОВ «Нана Фудс», запроєктував одноповерховий заклад на площі 462, 3 м², розрахований він буде на 80 посадкових місць.

«У закладі громадського харчування передбачено літній майданчик площею 180 м², дитячий майданчик, майданчик для збору побутових відходів закритого типу, майданчик для тимчасової стоянки автомобілів, зокрема, і для людей з інвалідністю, а також велосипедна парковка», – розповіли Varosh.

Також, відповідно до експлікації будівель та споруд, передбачений у McDonaldʼs і МакДрайв.

Водночас відомо, що на місцевості, де почалося будівництво МакДональдз, розташований єдиний у забудованій частині міста спостережний пункт за якістю атмосферного повітря. Тепер його, ймовірно, перенесуть в інше місце, як альтернатива розглядається ділянка на площі Б. Хмельницького – поблизу дитячої бібліотеки «Казка» й дитячого майданчика «Рошен». Про це Varosh розповів директор Закарпатського гідрометцентру Василь Манівчук. Роботи з перенесення спостережного пункту будуть здійснюватися коштом замовника будівництва McDonaldʼs та у погодженні із Закарпатським центром з гідрометеорології.

Орієнтовно здача в експлуатацію McDonaldʼs планується до кінця цього року.

Торік, 17 листопада у центрі міста Яремче почав роботу найзахідніший в Україні заклад McDonald’s. А вже у березні цього року, як повідомляв Varosh, компанія McDonaldʼs оголосила про наміри відкрити у 2024 році ще 6 закладів по Україні, зокрема, і в Ужгороді.

Цікаво, що в коментарях жителі Яремче дуже бурхливо і радісно обговорювали відкриття закладу, дехто, правда, жартома зауважив, що “МакБограч меню, МакДерун та Даблбриндзю не продають. Поки що”. Зі свого боку можемо підкинути кілька варіантів ймовірного локального мак-меню, адже закарпатська кухня славиться своєю самобутністю та колоритом.

Varosh

Титульне фото: 24 канал

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