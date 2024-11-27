Перший в Ужгороді “клас безпеки” відкрили в Ужгородському ліцеї №12. Загалом по Закарпаттю в школах діє вже 60 таких класів, розповіла Varosh речниця Головного управління ДСНС на Закарпатті Наталя Батир.

Клас в ужгородському ліцеї обладнаний за кошти міської ради. У приміщенні, відповідно до рекомендацій МОН та МВС, зробили ремонт, обладнали його та поділили на окремі тематичні зони – для переглядів відеоуроків та презентацій, психологічного розвантаження, пожежної безпеки, домедичної допомоги, вивчення ПДР, мінної безпеки тощо. Усі локації оснащено муляжами, інвентарем та навчальними матеріалами, кажуть у міськраді.

В Ужгороді “клас безпеки” функціонує ще в ліцеї на вулиці Загорській, там займається молодь і заклад має обласне підпорядкування. В ліцеї №12 заняття проводитимуть для учнів усіх шкіл міста. У таких “класах безпеки” учні мають змогу в ігровій формі вивчати основні правила безпеки у надзвичайних ситуаціях. По області приміщення для “класів безпеки” почали обладнувати з кінця 2021 – початку 2022 року, сказала Наталя Батир:

Класи безпеки обладнають ще в трьох школах Закарпаття

— Два класи обладнали в частинах ДСНС — це “Вогники” в Ужгородській та Мукачівській пожежних частинах. Там заняття проводять місцеві вогнеборці. Є ще такий клас у Нересниці, на базі пожежної частини. На заняттях з дітьми рятувальники звертають зараз особливу увагу на протимінну безпеку, це дуже актуальна тема. Про неї розповідають окремо, використовують 3D-стенди, де показують різновиди мін та розповідають про дії, необхідні при їх виявленні і розпізнаванні.

Зі слів речниці, в Ужгороді наразі не заплановано відкриття нових “класів безпеки”.

Нагадаємо, в школах Ужгорода з початку цього навчального року з’явились шкільні офіцери поліції, які дбають про безпеку школярів, та на входах до школи — турнікети та металошукачі.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Івана Завидняка, заступника міського голови Ужгорода у Фейсбуці

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