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Новини

Перший дитячий вагон курсуватиме у складі поїду Харків-Ясіня – з іграми, квестами та сповивальним столиком

2 Серпня 2024 35

У перший рейс поїзд Харків-Ясіня із відповідним з модернізованим вагоном вирушить 8 серпня.

Стартували продажі квитків на перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №15/16 Харків-Ясіня, повідомляють в Укрзалізниці.

Дитячий вагон спроєктували у колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки уряду Бельгії. Його оснастили так, аби батькам із маленькими дітками було комфортно, безпечно та цікаво подорожувати.

У вагоні є доступ до різних розвивальних вправ, ігор, квестів, а також дитячі манежі та сповивальні столики.

Роботи з модернізації дитячого вагона тривали близько пів року. Робили його на київському електровагоноремонтному заводі.

До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів.

Як придбати квиток у дитячий вагон

Придбати квитки у дитячий вагон можна виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці. Вартість квитка дорівнює вартості купейних квитків аналогічного класу в цьому ж поїзді.

У застосунку вагон має маркування «Дитячий», щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: sobitie

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