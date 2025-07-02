Перший друкований журнал Varosh презентують в Ужгороді  

10 липня, у четвер, в галереї Ілько відбудеться презентація першого друкованого журналу Varosh — незалежного медіа, яке вже понад десять років досліджує культуру, суспільство та зміни на Закарпатті.

Це новий етап у розвитку Varosh і важлива подія для всієї редакції. Журнал готувався у складний час, проте з великою вірою в силу слова, памʼяті та спільноти.

Кожен номер матиме окрему тему. Перший випуск присвячено темі «Ужгород мистецький». Тут зібрані глибокі інтервʼю, есеї, архівні й сучасні фото, а також авторські тексти, яких не знайдете онлайн. Усе створено спеціально для друку.

Презентація журналу — це можливість першими побачити видання, дізнатися більше про його ідею, поспілкуватися з командою та приєднатися до Спільноти Varosh — підтримуючої спільноти читачів, завдяки якій медіа залишається незалежним.

Подія відбудеться 10 липня о 18:30 в галереї Ілько (вул. Кошицька, 28, Ужгород).

Вхід — вільний, за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/fsv32cqAwCArDDNc6

Журнал Varosh, цей та усі наступні випуски, можна отримати, ставши учасником Спільноти зі щомісячним внеском від 250 гривень на місяць.

Подія у facebook: https://www.facebook.com/events/1194941525741753

Varosh

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