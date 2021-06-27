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Новини

Перший чемпіонат з обсмажки кави на сковорідках пройде в Ужгороді

27 Червня 2021 29

3 липня о 16:00 Riverside. Coffee roastery and brew bar запрошує усіх на Перший чемпіонат з обсмажки кави на сковорідках!

Чемпіонат відбудеться на свіжому повітрі, під звуки живого вінілу та коментарі ведучого Валерія Костинського.

Що у програмі?

⠀ Адреса: Riverside, пл. Фенцика, 13.

River Coffee Champ 2

Журі:

  1. Номінація «Парна обсмажка»
  1. Номінація «Авторська обсмажка»
  1. Номінація «Найхаризматичніша обсмажка»
River Coffee Champ 3

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# riverside # кава # ужгород

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