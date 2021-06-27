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Перший чемпіонат з обсмажки кави на сковорідках пройде в Ужгороді
3 липня о 16:00 Riverside. Coffee roastery and brew bar запрошує усіх на Перший чемпіонат з обсмажки кави на сковорідках!
Чемпіонат відбудеться на свіжому повітрі, під звуки живого вінілу та коментарі ведучого Валерія Костинського.
Що у програмі?
- Відкриті змагання з обсмажки «Ужгородської кави» у номінаціях: «Парна обсмажка»; «Авторська обсмажка»; «Найхаризматичніша обсмажка»
- Спорт корнер. Тренуємося разом із BodyZone
- Вінілова вечірка. Насолоджуємося хорошою музикою протягом усього часу. Тільки справжній вініл від Олексія Уманського та радіо Єден.
- Флюїд арт. Авторський майстер-клас зі створення картини у кавових тонах від Олесі Смирнової. Полотно та фарби надаються. Кожен учасник отримає власну картину. Участь — за попереднім записом.
- Дитяча зона. Безкоштовний майстер-клас «Малюнок кавою» для дітей 7-12 років.
- Пригощаємо «Ужгородською кавою» і закарпатськими кіфликами.
⠀ Адреса: Riverside, пл. Фенцика, 13.
Журі:
- Номінація «Парна обсмажка»
- Номінація «Авторська обсмажка»
- Номінація «Найхаризматичніша обсмажка»
- Шевелюк Олександр
- Коскіна Анна
- Амар Кальмар
- Денисенко Сергій