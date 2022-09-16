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Новини

Першокурсниками УжНУ стали майже 2% абітурієнтів зі статусом ВПО

16 Вересня 2022 129

В Ужгородському державному університеті — найбільшому виші області — нові студенти. Цього року зарахували 3075 студентів. Помічниця ректора Крістіна Товт розповіла Varosh, що водночас першокурсниками стали і 61 людина з особливо небезпечних районів.

— Найбільше вступило з Донецької (15) та Херсонської областей (12 людей), — сказала вона. — Абітурієнти повинні були показати витяг з єдиного демографічного реєстру або Додаток 13, де вказано місце реєстрації вступника. Якщо таких документів не було, вони вступали на загальних засадах.

Загалом по Закарпаттю кількість внутрішньо переміщених людей, які вступили у виші області, обласний департамент освіти не фіксує. Голова департаменту Мар’яна Марусинець сказала Varosh, що такий облік веде в себе окремо кожен вищий навчальний заклад.

Varosh

Фото: УНІАН

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