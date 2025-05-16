11 жінок — закарпаток та переселенок — вишили та подарували перші вишиванки новонародженим у пологових будинках Ужгорода, Мукачева та Перечина. Роблять такий подарунок до Дня вишиванки вже другий рік поспіль, — розповіла Varosh Наталя Криворучко, менеджерка благодійного фонду СОС Дитячі Містечка.

— Торік ми дарували вишиванки новонародженим в Ужгороді і в Мукачеві, цього року поїхали і в Перечин. Всього вишили цього року 100 вишиванок — 50 для дівчаток, 50 для хлопчиків. В Ужгороді роздали 40, в Перечині – 7, в Мукачеві – 40 також. Вручали особисто породіллям, — розповіла Наталя Криворучко.

Традицію почали минулого року жінки-переселенки, ідеєю надихнулася Ірина Сила, вона проводила таку акцію ще з 2017 року, на Луганщині. Стосовно узорів ще тоді її консультували місцеві професійні вишивальниці. Цього року до процесу долучилися і місцеві жінки.

— Вишивати почали ще у лютому, щоб усе встигнути, — каже пані Наталя. — До акції долучилися і інші благодійники. Так, ВБФ “Від серця до серця” додав до вишиванок суміші, дитяче харчування та памперси. Всі матеріали, тканину, нитки, транспорт для розповсюдження забезпечив БФ “СОС Дитячі Містечка”.

Нагадаємо, подібну традицію — дарувати новонародженим на День незалежності першу вишивану сорочку у 2019 році почали майстрині-вишивальниці студії закарпатської традиційної вишивки “Косиця”.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Наталією Криворучко

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