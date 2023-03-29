Перші в житті писанки харків’янка намалювала на майстеркласі в Перечині

Майстеркласи з писанкарства організувала в Перечині волонтерка і гідеса Аліса Смирна, а ужгородка і майстриня з писанкарства Ольга Мацко їх допомогла провести. Навчають малювати писанки як внутрішньо переміщених людей, так і закарпатців. З початку березня провели вже два таких заходи.

— Ми робили акцент на двох типах писанок — на лемківській і довільного зразка: або з того регіону, якого хотіла людина, або взагалі без прив’язки до якоїсь локації, — розповіла Varosh Ольга Мацко. — Ми забезпечували людей усіма необхідними інструментами: двома типами писачків, воском, фарбами. Були і готові писанки як зразок. Плануємо до Великодня провести ще один такий майстерклас, але побачимо, як будемо встигати.

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Олена Коваль, харків’янка, яка тепер живе на Закарпатті, розповіла Varosh, що намалювати писанку мріяла давно, хотіла зрозуміти, відчути, як воно — малювати по тонкій поверхні яйця (ось її писанки: в процесі і готові).

— Я не чекала, що в мене відразу так гарно вийде, що взагалі щось вийде! — каже вона. — Це ж мистецтво, традиція. Я вибрала два малюнки, які сподобалася, і на них орієнтуючись, розмалювала дві свої перші в житті писанки. Процес цікавий, але потребує терпіння. Та з цим у мене все добре, я люблю такого типу роботу: щось пошити, десь якусь кропітку роботу зробити — це моє. Терпіння в мене є, та й цікаво було дуже. Це не те, що ти на конвеєрі сидиш і виконуєш одноманітну, передбачувану роботу. А тут сюрпризи постійно: намалювала контури воском, вибираєш фарбу, занурюєш у неї яйце і потім, коли ти знімаєш цей шар воску тряпочкою, то тут стається непередбачуване чудо! Ти бачиш, як у малюнку проявляється щось неймовірно прекрасне і не віриться, що це намальовано тобою!

Зі слів Ольги Мацко, людей, які бажали пройти цей майстерклас, було багато, але на заняття брали максимально 7 людей, аби мати можливість кожній приділити увагу.

Varosh

Фото зі сторінки Аліси Смирни у Фейсбуці

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