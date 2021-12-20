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«Перша закарпатська палинчарня»: 12 медалей і звання найкращої палинки року на міжнародному чемпіонаті в Сегеді

20 Грудня 2021 252

Партнерська публікація

Цілий оберемок медалей і кубків здобула закарпатська команда крафтового виробництва алкогольних напоїв на 6-му Міжнародному чемпіонаті палинки і дистилятів 2021 року, який проходив в угорському місті Сегед.

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Усі 12 зразків продукції, які були представлені на розсуд журі, отримали відзнаку. «Перша закарпатська палинчарня» нагороджена 3-ма золотими медалями за палиночку лавандову, кальвадос «Закарпатський», дистилят айвовий «Папа Толя», 7-ма срібними – за дистиляти бузиновий і виноградний «Папа Толя», настояночки кизилову і вишневу, палиночки виноградну, кминову і фруктову, 2-ма бронзовими – за палиночку сливову і бальзам «Карпатський». Окрім цього, палиночка лавандова здобула головну перемогу змагання у категорії «Сюрприз» або «Новинка», отримала гран-прі чемпіонату та звання «Найкраща палинка 2021 року».

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Директор ТОВ «Агрофруктсервіс» Віктор Феєр не приховує гордості. Це серйозне визнання на міжнародному рівні кропіткої роботи його колективу. Продукція торгової марки «Перша закарпатська палинчарня» визнана кращою з-поміж 600 видів палинки 8 країн світу, представлених на конкурсі в Угорщині. Секретом успіху керівник підприємства вважає ставлення працівників до своєї роботи.

Це частина життя. Ми з великим натхненням шукаємо старі рецепти, які колись були втрачені, відколи приватна дистилярія після 1944 року для України була закрита. Ми вкладаємо в роботу частину душі і все те, що передали нам наші батьки, діди, моя бабка, з якою я в 6 років починав процес дистилярії, – каже Віктор Феєр.

За його словами, особливою гордістю є те, що закарпатські напої оцінили справжні знавці справи – представники країн, у яких ця традиція зберігається десятиліттями. «Першій закарпатській палинчарні» вдалося за дуже короткий термін налагодити технологічний процес і сформувати свою історію.

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Лавандова палинка – справжнє відкриття чемпіонату в Сегеді. Виробники алкогольних напоїв були здивовані, оскільки знають, що «витягнути палинку» з цієї рослини – надзвичайно складний труд. До того ж, передати таку ароматику лаванди в 42-градусному алкогольному напої зовсім не просто. Лабораторія Віктора Феєра експериментувала більше 8 місяців і ризикнула результат своїх старань віддати на конкурс. Найвище визнання стало несподіванкою і надихає на нові експерименти.

Керівник палинчарні розповідає, що раніше на Ужгородському спиртзаводі виготовляли більше 220 найменувань напоїв. Після 1944 року все зупинилося. Кілька років тому команда Віктора Феєра взялася відновити давню традицію у промислових об’ємах. На сьогодні підприємство випускає більше 9 видів настоянок, 14 видів палинки, 3 види бренді, кальвадос і бальзам.

Це цікавий і творчий процес надавати життя фрукту чи траві, з яких можна зробити напій, – ділиться Віктор Феєр. – Колись я таким займався зі своєю бабкою в селі і зараз це хочеться показати землякам, колективу, друзям і поціновувачам.

Одна з умов якісних дистиляріїв – фрукти й трави регіонального походження. Заготівельну сировину для лавандової палинки надають фермери з найближчих до Ужгорода сіл – Сторожниці і Тарнівців. З перечинським ФГ «Лавандова гора» також є напрацювання. Віднедавна палинчарні почали постачати ще й місцеву чайну троянду та лохину, у розробці – настоянка з аронії. Також тут відновили виготовлення горіхової палинки. Вона була дуже популярною на Закарпатті і використовувалася як лікувальний засіб через високий вміст йоду.

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Виробництво алкогольний напоїв – процес затратний як у фізичному, так матеріальному сенсі. Аби вивести напій на ринок, потрібно не менше 6 місяців та понад  20 тис. грн. вкладень. До великих сіток збуту доступу немає, тому що їх не цікавлять об’єми крафтових виробництв, тим не менше, продукція «Першої закарпатської палинчарні» пішла у світ. Наразі вона представлена у таких відомих мережах, як «Auchan», «Good Wine» «Лавка традицій» у «Сільпо».

Зі свіжих новин: перша партія палиночки нещодавно відправлена до Англії і Канади, ведуться перемовини зі Швецією. Також є зацікавлення від Лівану, Сирії і Танзанії, оскільки наші смаки для цих держав є екзотою.

Кубки та дипломи переможців 6-го міжнародного чемпіонату палинок та дистилятів у м. Сегед керівнику ТОВ «Агрофруктсервіс» Віктору Феєру офіційно вручив генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаї. Він привітав колектив та відзначив, що підприємство робить гарну справу, відроджуючи давню історичну традицію, яка була спільним скарбом народів Карпатського басейну.

 

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Олена Гриб

Партнерська публікація

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# Віктор Феєр # Перша Закарпатська Палинчарня # чемпіонат палинки Сегед

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