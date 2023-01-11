Перша закарпатська гастрономічна школа стартує в березні в Ужгороді

Перша закарпатська гастрономічна школа почне діяти в Ужгороді на базі Закарпатського музею народної архітектури і побуту. Початок занять попередньо планують на березень, — сказала Varosh кондитерка Любов Керецман.

— Плануємо навчати ґрунтовно: чому саме такі страви, чим вони були корисні, які страви готували в якому регіоні краю — цей сегмент інформації, передбачаємо, щоб подавали історики, які зможуть подати наукове обґрунтування тієї чи іншої своєрідності кухні. Розраховуємо передусім на молодь, — сказала Любов Керецман.

З її слів, програма розрахована на рік, оскільки заняття будуть ґрунтовними. Також наразі на стадії формування список лекторів. Любов Керецман додала, що більш детально заняття в школі анонсують у кінці лютого.

За словами директора Закарпатського обласного музею народної архітектури та побуту Василя Коцана, основна мета збереження цінності закарпатської кухні. Передбачається впродовж курсу теоретичні і практичні заняття у співвідношення 1:3. Переважна частина занять проводитиметься на території музею.

Varosh

Фото: Карл Смутко (архівне)

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