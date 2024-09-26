Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Лабораторія визначення якості вина з’явилась на Закарпатті (Доповнено)

26 Вересня 2024 124

Власну професійну лабораторію для контролю якості облаштувала ГО «Асоціація виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття».

Як розповів у коментарі Varosh голова Асоціації Олександр Гарновдій, грантову заявку на облаштування лабораторії подавали до FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) навесні цього року.

“Асоціація хотіла сформувати базу, де було б можна робити детельний аналіз  аналіз вин. Адже на сучасному етапі розвитку нашої галузі робити вино без постійного контролю певного роду параметрів просто неможливо. Якщо ти хочеш дотримуватися стандартів якості і постійно її підвищувати, необхідно контролювати вміст у вині цукру, спирту, кислоти, литкої кислоти, вміст сірки, pH і багато чого іншого”, — сказав Олександр Гарновдій.

Загальна сума гранту на закупівлю обладнання становить 925 тис. гривень, додатково ще 20% покриваються фінансовими внесками членів Асоціації виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття. Після погодження грантової заявки було закуплено обладнання від європейського виробника Anton Paar та Gibertini, офіційним представником якого в Україні є компанія «Донау Лаб Україна».

Наразі лабораторія сформована і працює в тестовому режимі. За кілька днів тут будуть готові приймати зразки для визначення хімічного складу вина та отримання сертифікату від усіх виноробів, які цього забажають.

Олександр Гарновдій сказав: у подальшому лабораторія пройде процес акредитації, як того вимагають грантові умови.

Нагадаємо, громадська спілка «Виноградарі і винороби Закарпаття» після кількарічної роботи офіційно  в кінці травня отримала географічне зазначення «Закарпаття/Закарпатське вино» та відповідне свідоцтво державного зразка.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# Асоціація виноградарів # вино # виноробів та дистилятів Закарпаття # новини Varosh # Олександр Гарновдій # якість вина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Дитячий читацький клуб “Скарбик” організувала в Ужгороді Констанція Кухар

Алею Героїв облаштовують на міському цвинтарі у Берегові

Ще один водозабір у Мукачеві обладнали сонячними панелями

День туризму, вистави та похід у гори: афіша подій в Ужгороді 27-29 вересня