Лабораторія визначення якості вина з’явилась на Закарпатті (Доповнено)

Власну професійну лабораторію для контролю якості облаштувала ГО «Асоціація виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття».

Як розповів у коментарі Varosh голова Асоціації Олександр Гарновдій, грантову заявку на облаштування лабораторії подавали до FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) навесні цього року.

“Асоціація хотіла сформувати базу, де було б можна робити детельний аналіз аналіз вин. Адже на сучасному етапі розвитку нашої галузі робити вино без постійного контролю певного роду параметрів просто неможливо. Якщо ти хочеш дотримуватися стандартів якості і постійно її підвищувати, необхідно контролювати вміст у вині цукру, спирту, кислоти, литкої кислоти, вміст сірки, pH і багато чого іншого”, — сказав Олександр Гарновдій.

Загальна сума гранту на закупівлю обладнання становить 925 тис. гривень, додатково ще 20% покриваються фінансовими внесками членів Асоціації виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття. Після погодження грантової заявки було закуплено обладнання від європейського виробника Anton Paar та Gibertini, офіційним представником якого в Україні є компанія «Донау Лаб Україна».

Наразі лабораторія сформована і працює в тестовому режимі. За кілька днів тут будуть готові приймати зразки для визначення хімічного складу вина та отримання сертифікату від усіх виноробів, які цього забажають.

Олександр Гарновдій сказав: у подальшому лабораторія пройде процес акредитації, як того вимагають грантові умови.

Нагадаємо, громадська спілка «Виноградарі і винороби Закарпаття» після кількарічної роботи офіційно в кінці травня отримала географічне зазначення «Закарпаття/Закарпатське вино» та відповідне свідоцтво державного зразка.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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