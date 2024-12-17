Перша автошкола з безплатним навчанням для людей з інвалідністю працює на Закарпатті

Державна автошкола УжНУ отримала акредитацію для навчання курсантів з інвалідністю. Перші 4 курсантів вже завершили теоретичний курс.

Автошкола в Ужгороді стала 8-ою такою школою в Україні, де можуть навчатися курсанти з інвалідністю.

Як розповів у коментарі Varosh директор автошколи УжНУ Іван Шпонтак, весь процес підготовки документів для акредитації тривав упродовж року. Адже для того, аби отримати погодження від Регіонального сервісного центру, заклад повинен відповідати визначеним вимогам й мати відповідну матеріально-технічну базу.

«Мають бути забезпечені адаптовані заїзди та виїзди, двері у приміщенні – мати визначену ширину. Також має бути адаптована вбиральня. І, звісно, спеціально обладнані автомобілі для проходження вже практичного курсу», – розповів Іван Шпонтак.

Перші 4 курсантів і курсанток з інвалідністю в листопаді вже завершили теоретичне навчання. Курс теорії вони проходять спільно з усією групою набору. В разі потреби, в автошколі залучають для проведення теоретичних занять перекладачку жестовою мовою.

Практичні навички майбутні водії з інвалідністю зможуть набувати або на автомобілі з механічною коробкою передач, або на «автоматі».

Так, цього року автошкола УжНУ стала однією з переможців конкурсу стартапів від Закарпатської ОВА й отримала кошти на закупівлю автомобіля з автоматичною коробкою передач для навчання, в тому числі, й осіб з інвалідністю. Для цього автомобіль відповідним чином переобладнали, передбачивши всі необхідні умови для навчання маломобільних груп.

Після завершення теоретичного курсу в листопаді одна із курсанток з інвалідністю вже склала іспит з теорії і тепер чекає, коли набереться група для практичного навчання, сказав Іван Шпонтак.

Навчання для людей з інвалідністю в автошколі УжНУ – безоплатне.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Віталія Завадяка

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