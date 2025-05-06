Перевірте родимки безкоштовно: медичний центр Ірис Космо проводить в Ужгороді акцію до Дня меланоми

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12 та 13 травня до дня меланоми у медичному центрі “Ірис Космо” в Ужгороді можна буде безоплатно перевірити родимки у досвідчених лікарів — дерматолога, онколога Адамчо А.М. та дерматолога, радіаційного онколога Іорка С.О.

Меланома — одна з найбільш небезпечних форм злоякісних пухлин. Вона часто виявляється на шкірі, але іноді може з’являтися і на слизових оболонках або в сітківці ока. Це агресивний вид раку, який здатний швидко поширюватися через лімфу та кров може захопити інші органи.

“Дуже важливо регулярно обстежувати шкіру, особливо людям із великою кількістю родимок та інших особливих ризикових факторів. Превентивні візити до лікаря допомагають вчасно виявляти та лікувати хвороби, що покращує прогноз та зберігає життя”, — наголошує провідна дерматологиня медичного центру “Ірис Космо” Анна Адамчо.

Часто меланома розвивається з уже наявних родимок на шкірі людини. Цей процес супроводжується змінами в зовнішньому вигляді родимки: форми, розміру, кольору та інших параметрів.

Які є фактори підвищеного ризику:

Ультрафіолетове випромінювання є провідним фактором ризику.

Фенотип – біла шкіра, світлі (блакитні) очі, світле волосся і рожеве ластовиння.

Наявність в анамнезі сонячних опіків.

Спадковість (якщо у родичів була меланома або інше онкологічне захворювання).

“Важливо усвідомити, що загоряння для вироблення вітаміну D не є безпечним, – зауважує Анна Адамчо. – Не можна ігнорувати шкідливий вплив сонячного випромінювання. Необхідно використовувати сонцезахисні засоби та носити одяг, який закриватиме більшу частину тіла – особливо під час тривалого перебування на сонці”.

Після консультації в “Ірис Космо” відвідувачі також отримають детальніші рекомендації щодо захисту від ультрафіолетового випромінювання.

Записатися на скринінговий дерматоскопічний огляд можна завчасно за телефоном +380950818937.

Медичний центр “Ірис Космо” розташований в Ужгороді за адресою вул. Боженка (Гошовського), 2.

Діана Тищенко, Varosh