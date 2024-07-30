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Переселенець з Луганщини Сергій Летучий написав в Ужгороді перший сольний альбом

30 Липня 2024 74

Сергій Летучий – співак, автор пісень, відомий креатор і культурний менеджер з Луганщини, дебютував із синглом «Повернемось додому». Ця пісня також очолить перший сольний альбом артиста.

Трек “Повернемось додому” має подвійне повідомлення.

Через неї Сергій розповідає свою історію «приземлення» в новому для себе місті – Ужгороді, порівнюючи цей досвід зі стрибком з парашутом. Він рефлексує про рідний Старобільськ, місто на Луганщині, що вже третій рік переживає окупацію.

Також у пісні є звернення до всіх українців-переселенців. “Ми згадали наші рухи. Ким ми були, хто ми є. Наші цілі, наші маршрути”, – співає артист з упевненістю про те, що рух далі, взаємопідтримка і наше коріння повернуть нас до самих себе. “Ми і є наш дім”. 

«Коли я писав цю пісню, то не хотів, щоб вона видалася важкою, драматичною, навертала на сум. Бо нам і без того важко. А коли почали її записувати в студії, відразу сказав, що треба робити її легкою, навіть качовою. Щоб під неї ми рухалися, бо і сама пісня – про рух. У ній так багато здобутих досвідів, нових сенсів – ми все це накопичили, щоб жити далі й підтримувати одне одного», – ділиться Сергій Летучий. 

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Сергій Летучий

До повномасштабного вторгнення Сергій Летучий жив у Старобільску. Разом із колегою по музичному гурту Flying Swan Олексієм Лебедем активно виступав по Україні з концертами. З 2013 року був активним учасником громадського сектору міста. Зокрема, він є ініціатором проєкту Bet On Art – спільноти художників і дизайнерів серед студентів у Старобільську, які створювали у місті краєзнавчі та поетичні мурали. Із початком повномасштабного вторгнення Сергій Летучий переїхав до Ужгорода.

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Наразі музикант готується до презентації першого сольного альбому «Повернемось додому» у стилі acoustic pop та нотками indie. Пісні альбому розкажуть про різні періоди життя артиста, які саме зараз склалися в цілісний пазл. Ідею такого проєкту підтримав Український культурний фонд, а презентація альбому відбудеться 23 серпня.

Після релізу альбому Сергій зніматиме свій перший кліп та згодом планує тур Україною, щоправда не великий і камерного формату.

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Реліз альбому “Повернемось додому” – 23 серпня

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надане музичним проєктом Сергія Летучого “Повернемось додому”

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