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Переосмислити Закарпаття, або Що потрібно для розбудови краю в контексті відбудови України

11 Листопада 2023 60

Що потрібно зробити, аби Закарпаття пройшло шлях від дотаційної провінції до точки зростання, контриб’ютора відновлення та мосту України до ЄС, говорили на панельній дискусії форуму Re:Open Zakarpattia 2023.

Нагадаємо, на Закарпатті триває 4-й форум ідей та рішень для розвитку Закарпаття Re:Open Zakarpattia. Фокусом цьогорічного форуму стала людиноцентричність у стійкості та реконструкції України.

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Визначити пріоритети

На думку Іванни Климпуш-Цинцадзе, голови Комітету ВР з питань інтеграції України до ЄС, яка  долучилася до дискусії онлайн, у Закарпаття є унікальна можливість стати транспортним хабом, воротами до ЄС. І щоразу виникає питання, чому ми досі не використовуємо цю можливість маючи 4 кордони.

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— Є кілька проблем, чому це не втілюється, по-перше, обмеження ресурсу через війну, а по-друге, це пріоритизація для центрального уряду питання логістики через кордон з Закарпаттям, а з іншого боку, наскільки ми це питання донесли до центральної влади. Інше – наскільки наші сусіди готові вкладатися зі свого боку, щоб розбудовувати ці шляхи. У нас багато технічних перешкод на цьому шляху і недостатньо політичної волі, щоб їх вирішити.

Закарпаття має визначити свої пріоритети, що ми розвиваємо найперше – логістику, тваринництво чи щось інше, і спільними зусиллями йти до цієї цілі, тому що ресурс завжди обмежений, — переконана вона.

300 тисяч внутрішньо переміщених осіб, працювати немає кому

Для того, аби налагодити збільшення товаропотоку на кордоні, потрібна регулятивна політика не так парламенту, як кабінету міністрів, — впевнений голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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— Коштів у держбюджеті немає, як будувати нові пункти пропуски. Може, краще тоді їх не будувати, а збільшувати пропускну спроможність, той же митний пост “Лужанка”, “Вилок” та інші, змінювати їхній статус, пасажирський використовувати для вантажного, змінювати режим роботи. Але як це робити? Де взяти кошти? В обласному бюджеті їх немає. Державне і приватне партнерство – я бачу в цьому вихід.

Крім того, — додав, — треба допустити приватний бізнес до пунктів пропуску, який створить сервісні центри, умови роботи для митників і прикордонників, і ми збільшимо пропускну спроможність.

— 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб, працювати немає кому, — каже Микита. — Релокувалося 400 компаній, близько 10 тисяч нових робочих місць протягом року створено. Що ми отримали? Бізнес не може набрати повітря в легені і почати працювати – немає кому. Ми розуміємо – мобілізація, не вистачає людей. Але щоб армія воювала, повинна працювати економіка. З цим у нас досить важко.

“Відбудуємо краще, ніж було”

Відбудова у ширшому сенсі — це відновлення, нові практики, ініціативи, бізнеси, які потребують людського капіталу, а не тільки відновлення мостів та тунелів, каже Інна Підлуська, заступниця виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження».

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Як можна спертися на ті конкурентні переваги, які є у Закарпаття – через географію, через людський потенціал, через те, що найбезпечніша частина України — ось що необхідно брати до уваги, коли йдеться про відбудову України.

Ми згадували про 50 мільярдів євро – це можливість і величезна інвестиція у стійкість і сталість України, але це не гроші на відбудову, — сказала Інна Підлуська. — Це гроші макрофінансової підтримки. Маємо затверджений бюджет на 2024-й рік і в ньому мінуc 40% – це дефіцит. Це означає в тому числі і для Закарпаття, що потрібно перевинайти генерування доходів, багатства для того, щоб опиратися не тільки Закарпаття, але й те, що ми говоримо: для того, щоб воювала одна людина, десять людей мають тяжко працювати, щоб забезпечити це.

Закарпаття має унікальний досвід, те що називається “вивчені уроки”. Саме цей регіон може поділитися цим досвідом і допомогти іншим регіонам у процесі відбудови.

Піднімати культуру продуктивності

Українцям потрібно намагатися інтегруватися, наразі як низькопродуктивна робоча сила, в ланцюги постачання, які будуть працювати на ті підприємства, які вже залучені: Вольво в Кошице, BMW в Дебрецені, — вважає Павло Шеремета, міністр економіки України 2014 р

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— Один зі шляхів підняття культури продуктивності є відкриття міжнародних шкіл, інвестиція в середню освіту, не тільки вищу, професіоналізація університетів, — каже він. — Кошице має міжнародну школу. Насправді в Україні, крім Києва, нема міжнародних шкіл із визнаними дипломами. Навіть у Львові немає. Якщо Ужгород зробить це першим – це те, що треба робити, щоб піднімати продуктивність, і залучати інвестиції і висококласних менеджерів.

Він вважає, що Закарпаття може стати драйвером економічного розвитку саме через його мультикультурне різноманіття.

Varosh,

Фото Наталії Радченко

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