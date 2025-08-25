Переможців VIІ Всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея нагородили на Закарпатті

Під час літературно-мистецького фестивалю “Чендей-фест 2025”, який популяризує творчість прозаїка, кіносценариста Івана Чендея, нагородили переможців VII Всеукраїнського конкурсу малої прози імені І.Чендея. Цьогоріч конкурс проходив у трьох номінаціях – “Мала проза”, “Чендеєзнавство”, “Сценарії короткометражних фільмів”.

На скриньку конкурсу цього року надійшло 200 творів у всіх номінаціях з різних куточків України та з 15 країн світу. Оповідання і новели конкурсантів були на найрізноманітніші теми, які болять авторам. Зі слів членкині журі, літературознавиці Світлани Кирилюк, цього року було багато творів, які варті уваги, у більшості творів проявляється нова чутливість, так званий метамодернізм, на тлі різних обставин у творах завжди на передній план виходять почуття людини, внутрішня драма героїв.

Під час урочистого заходу відома акторка кіно і телебачення Римма Зюбіна зачитала уривки з творів переможців. Конкурс проводиться анонімно, тому нагородження було хвилюючим як для лауреатів, так і для членів журі.

Отже, переможцями конкурсу 2025 року стали:

Номінація “Мала проза”

Гран-прі виграла Галина Євтушик з оповіданням “Мольфарка” (Чемерівці, Хмельницька обл.).

ІІ місце Ольга Тільна (Харків) за оповідання “Не плачте наді мною”, Дмитро Лазуткін (Київ) за оповідання “Бо. Той, хто вижив”.

ІІІ місце Ігор Антонюк (Івано-Франківськ) за оповідання “Гермес” Юлія Кухарчук (Київ) за оповідання “Сині слони” Аліна Мілсент (Київ) за оповідання “Голод – 22”

Спеціальні відзнаки журі: Сергій Антоненко (Київ) – “За майстерність у зображенні фундаментальних родинних цінностей в оповіданні “Дід””. Вячеслав Дудар (Кропивницький) – “За влучність художніх деталей в оповіданні “Замурзик””. Катерина Холод (Ірпінь, Київська обл.) – “За майстерне зображення конфлікту віртуального і реального світів у оповіданні “Сніданок з Буддою””. Анна Підлісна (Остін, Техас, США) – “За майстерне метафоричне відтворення буденності в оповіданні “В садку””.

Номінація “Чендеєзнавство”

Гран-прі Казимир Бурнат (Kazimier Burnat, Польща) за переклади оповідань Івана Чендея “Тестамент” та “Чайки летять на Схід” польською мовою.

Номінація “Сценарії короткометражних фільмів ігрового кіно”

Гран-прі — Микола Бурмек-Дюрі (Виноградів, Закарпатська обл.) зі сценарієм “Наш Сальвадор”.

ІІ місце Микита Рижих (Тромсьо, Норвегія) зі сценарієм “Моя війна”.

ІІІ місце Оксана Артеменко (Київ) зі сценарієм “Я не боюсь”.

Спецвідзнаки журі конкурсу: Василь Горбатюк (Хмельницький) зі сценарієм “На заробіток” отримав відзнаку “За правдиве переживання української долі. Услід за Чендеєм та нашими пращурами” Костянтин Солов’єнко (Клуж-Напока, Румунія) зі сценарієм “Продавець війни” – “За авторську фантазію, що загрожує реальності”.

Нагадаємо, Всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея проводиться щорічно Міжнародним благодійним фондом імені І. Чендея. За підсумками 5 років була видана “Антологія Всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея: 2018–2022”. До журі конкурсу входять літературознавці Сидір Кіраль, Микола Васьків, Ольга Деркачова, Світлана Кирилюк, Роксолана Жаркова; письменники Павло Вольвач, Олександр Гаврош; кінокритики Сергій Тримбач, Володимир Войтенко, сценаристи Павло Ар’є, Олександр Жовна; акторка Римма Зюбіна, донька Івана Чендея – Марія Трещак.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: оргкомітет конкурсу

