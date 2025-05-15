Переможців регіонального відбору конкурсу “Орден Святого Пантелеймона” нагородили в Ужгороді

В Ужгороді відбулась церемонія нагородження лауреатів обласного відбору конкурсу «Орден Святого Пантелеймона».

«Орден Святого Пантелеймона» – це відзнака однойменної української громадської ініціативи на підтримку медичних працівників. Ініціатива щороку визначає кращих із медиків і вручає відзнаку в кількох номінаціях за професіоналізм та милосердя.

Переможці регіонального відбору в Закарпатській області серед цивільних номінацій:

Номінація «Найкращий лікар – еталон професії» – для лікарів, які впроваджують інновації та демонструють високі професійні та етичні стандарти. Лауреат – Юрій Андрашко, власник та засновник в клініці «Асклепій», експерт МОЗ.

Номінація «Серце медицини» – для медичних працівників зі спеціальною медичною освітою, які вирізняються турботою та професіоналізмом. Лауреатка – Кристина Бочкор, фізична терапевтка відділення реабілітації та відновлювального лікування Мукачівського військового госпіталю.

Номінація «Новатор року» – для фахівців, які впроваджують новітні технології та розвивають систему охорони здоров’я. Лауреат – Андрій Смоланка, лікар-нейрохірург, кандидат медичних наук, директор КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» Закарпатської обласної ради.

Номінація «Взірець служіння суспільству» – для осіб, які на волонтерських засадах сприяють суспільному здоров’ю, підтримують постраждалих та займаються гуманітарною діяльністю. Лауреат – Богдан Попадич, засновник клініки естетичної медицини «Перлина».

Номінація«Фортеця здоров’я» – для керівників та колективів медичних закладів, які є взірцем для всієї системи охорони здоров’я. Лауреат – Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня, головний лікар Олег Голуб.

Переможці регіонального відбору в Закарпатській області серед військових номінацій:

Номінація «Опора на лінії життя» – для військових лікарів, які рятують життя на передовій. Лауреатка – Наталія Варивода, командирка медичної роти 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади майор медичної служби.

Номінація «Герой медичного фронту» – для медиків та волонтерів, які самовіддано працюють у зоні бойових дій або надзвичайних ситуацій. Лауреат – Олександр Мельник, бойовий медик військової частини A 1778.

Кандидатури на вручення «Ордену Святого Пантелеймона» від Закарпаття, разом із іншими претендентами з усіх областей України, розглядатиме Почесна рада Ордена та професійно-етична комісія. Нагородження переможців відбудеться 27 липня, у День у Святого великомученика та цілителя Пантелеймона.

Минулого року найвищою громадською відзнакою за професіоналізм та милосердя – “Орден Святого Пантелеймона. Честь медичної професії” нагороджено двох лікарів із Закарпаття.

Тоді лауреатами всеукраїнського конкурсу стали у цивільній номінації – Юрій Яцина, головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака та у військовій номінації – Ерік Глеба, лікар медицини невідкладних станів КНП «Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЗОР, військовий медик 15 Окремого гірсько-штурмового батальйону 128 ОГШБр.

«Орден Святого Пантелеймона був запроваджений у 2009 році. Це найвища громадська медична відзнака в Україні на вшанування тих, хто в медицині поєднує професіоналізм, милосердя, служіння і людяність. На сьогодні такі нагороди отримали 200 медиків.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сайт Закарпатської обласної ради

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