Переможців обласної премії ім. Бокшая та Ерделі визначили на Закарпатті: хто ними став

Конкурсна комісія визначила переможців обласної премії у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі.

Приймання кандидатур на отримання премії тривало з 8 квітня. Конкурс проводився серед професійних художників і мистецтвознавців Закарпатської області у кількох номінаціях: “Живопис”, “Графіка”, “Скульптура”, “Декоративно-прикладне мистецтво”, “Монументальне мистецтво”, “Мистецтвознавець”.

За результатами засідань конкурсної комісії лауреатами обласної премії ім. Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі стали:

Номінація «Живопис»: Ловрант Бокотей – художник, член Закарпатської організації Національної спілки художників України, за твір «Вавилон».

Номінація «Графіка»: Юрій Копанський – художник, член Національної спілки дизайнерів України, за твір «Двері».

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво»: Вікторія Кузьма – художниця, членкиня Закарпатської організації Національної спілки художників України, за твір «Іриси».

Номінація «Скульптура»: Василь Олашин ‒ скульптор, член Закарпатської організації Національної спілки художників України, за твір «Верховинська ідилія».

Номінація «Монументальне мистецтво»: Ян-Павло Роман – скульптор, за серію скульптурних творів «Стійкість» і «Зміщення».

Номінація «Мистецтвознавець»: Михайло Приймич – доктор мистецтвознавства, в.о.ректора Закарпатської академії мистецтв, за монографію «Кафедральний собор Воздвиження Хреста Господнього та резиденція Мукачівських єпископів в Ужгороді».

Про обласну премію ім. Бокшая та Ерделі

Конкурс на здобуття обласної премії у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі проводиться з метою сприяння розвитку творчого потенціалу та активній творчій діяльності митців Закарпатської області, популяризації та підтримки розвитку галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, сприяння творчій активній діяльності митців Закарпатської області та вшанування пам’яті видатних художників засновників закарпатської школи живопису та фундаторів художньої освіти на Закарпатті – Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі.

Мета конкурсу – сприяння розвитку творчого потенціалу й активній творчій діяльності митців Закарпатської області, популяризація та підтримка розвитку галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, вшанування пам’яті Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі.

Як повідомили Varosh у Департаменті культури Закарпатської ОВА, наразі завершено перший етап конкурсу: визначення й оголошення переможців. Надалі заплановане офіційне нагородження із врученням дипломів та грошових премій. Так, сума грошової премії становить 20 тис. гривень одному учаснику або 30 тис. гривень колективу учасників.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Карпатський об’єктив

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