Переможців обласного відбору конкурсу “Червона рута” визначили в Ужгороді

Обласний відбірковий етап всеукраїнського фестивалю “Червона рута” в Ужгороді став 19-м із 25 запланованих. Фінальне змагання за підсумками обласних етапів пройде наступного року в одному із міст України.
В обласному відбірковому конкурсі «Червона рута» взяли участь 52 конкурсанти – сольні виконавці та музичні колективи з різних районів області.
Учасники змагалися у кількох категоріях:
До складу журі під головуванням виконавчого директора фестивалю «Червона рута» Мирослава Мельника увійшли: Михайло Вігула, Ганна Дрогальчук, Валентина Зелінка, Галина Ломпарт, Яна Садварій, Маріанна Сухолова.
За підсумком оцінювання переможцями обласного відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу «Червона рута» стали:
Номінація «Популярна музика»
Олександра Мотиль, м. Ужгород
Мирослава Майдич, м. Ужгород
Олеся Андрушек, м. Перечин.
Номінація «Український автентичний фольклор»
Валерія Попадинець, Авторська естрадна студія Я.Садварій «RENA», м.Ужгород.
Номінація «Рок-музика»
– Гурт «Відлік часу» (Каріна Корнута – вокал, Анастасія Маргіта – соло-гітара, Ольга Трещак – бас-гітара, Вікторія Борисова – ударні).
– Народний аматорський музичний естрадний гурт «Con brio music band» (Ігор Герасимов – керівник гурту, вокал , гітара; Кристина Пучкова – вокал; Анастасія Гондаренко – вокал,
Олександр Полончак – соло гітара, Юліана Попович-Сергачева – бас гітара, Олексій Сивак – ударні).
– Гурт «Gravity Religion», м. Ужгород (Олександр Зимомря– вокал, Еріх Енінгі – гітара, Юрій Лівак– ударні, Максим Галашко – бас-гітара).
Номінація «Інша музика» (Експериментальна музика)
«Каракулі», м. Ужгород (Антон Гал– гітара, вокал, Олег Осадчий – ударні).
Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута» проводиться регулярно з 1989 року раз на два роки з метою пошуку і розкриття талантів молодих авторів і виконавців, створення нових стилів у популярних масових жанрах української пісні. Свою назву він отримав за відомою однойменною піснею Володимира Івасюка.
Обов’язкова умова конкурсу: українська мова пісень.
В різні роки лауреатами фестивалю “Червона рута” були такі гурти й виконавці, як Брати Гадюкіни, Марійка Бурмака, Вхід у змінному взутті, Димна суміш, Крихітка Цахес, Олександр Пономарьов, Піккардійська терція, Танок на майдані Конго, Катя Chilly, Тартак та інші.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури
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