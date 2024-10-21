Переможців обласного відбору конкурсу “Червона рута” визначили в Ужгороді

Обласний відбірковий етап всеукраїнського фестивалю “Червона рута” в Ужгороді став 19-м із 25 запланованих. Фінальне змагання за підсумками обласних етапів пройде наступного року в одному із міст України.

В обласному відбірковому конкурсі «Червона рута» взяли участь 52 конкурсанти – сольні виконавці та музичні колективи з різних районів області.

Учасники змагалися у кількох категоріях:

популярна музика;

український автентичний фольклор;

акустична музика;

інша музика;

рок-музика.

До складу журі під головуванням виконавчого директора фестивалю «Червона рута» Мирослава Мельника увійшли: Михайло Вігула, Ганна Дрогальчук, Валентина Зелінка, Галина Ломпарт, Яна Садварій, Маріанна Сухолова.

За підсумком оцінювання переможцями обласного відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу «Червона рута» стали:

Номінація «Популярна музика»

Олександра Мотиль, м. Ужгород

Мирослава Майдич, м. Ужгород

Олеся Андрушек, м. Перечин.

Номінація «Український автентичний фольклор»

Валерія Попадинець, Авторська естрадна студія Я.Садварій «RENA», м.Ужгород.

Номінація «Рок-музика»

– Гурт «Відлік часу» (Каріна Корнута – вокал, Анастасія Маргіта – соло-гітара, Ольга Трещак – бас-гітара, Вікторія Борисова – ударні).

– Народний аматорський музичний естрадний гурт «Con brio music band» (Ігор Герасимов – керівник гурту, вокал , гітара; Кристина Пучкова – вокал; Анастасія Гондаренко – вокал,

Олександр Полончак – соло гітара, Юліана Попович-Сергачева – бас гітара, Олексій Сивак – ударні).

– Гурт «Gravity Religion», м. Ужгород (Олександр Зимомря– вокал, Еріх Енінгі – гітара, Юрій Лівак– ударні, Максим Галашко – бас-гітара).

Номінація «Інша музика» (Експериментальна музика)

«Каракулі», м. Ужгород (Антон Гал– гітара, вокал, Олег Осадчий – ударні).

Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута» проводиться регулярно з 1989 року раз на два роки з метою пошуку і розкриття талантів молодих авторів і виконавців, створення нових стилів у популярних масових жанрах української пісні. Свою назву він отримав за відомою однойменною піснею Володимира Івасюка.

Обов’язкова умова конкурсу: українська мова пісень.

В різні роки лауреатами фестивалю “Червона рута” були такі гурти й виконавці, як Брати Гадюкіни, Марійка Бурмака, Вхід у змінному взутті, Димна суміш, Крихітка Цахес, Олександр Пономарьов, Піккардійська терція, Танок на майдані Конго, Катя Chilly, Тартак та інші.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури

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