Фотовиставка “Місто як сад”, яка відкрилась 4 квітня в рамках “СакураФесту”, оголосила переможців конкурсу. За рішенням журі: 1 місце отримала Олена Стегней, 2 місце — Богдан Мачужак, та 3 місце — Катерина Дозморова.

Голосування за “Приз глядацьких симпатій” ще триває, сказав Varosh один з організаторів виставки Сергій Денисенко.

Переможці надіслали на конкурс по кілька робіт і своєю майстерністю здобули призові місця.

Світлини Олени Стегней: “Творчий діалог весни”, “Тепло серця сакури”

— На конкурс ми приймали роботи з квітучими сакурами на вулицях Ужгорода, відібрали 25 фотографій. Під кожним фото є qr-код з посиланням на банку. Глядачі можуть зробити довільний донат, вказавши номер фото, яке сподобалось. Світлина, яка збере найбільше донатів отримає приз. А благодійник, який зробить найбільший донат, зможе обрати собі будь-яке фото з виставки на згадку, — пояснив він.

Фото Богдана Мачужака: “Вона Весна”, “Розквіт”, “Життя”

Нагадаємо, всі донати команди організаторів — “Творчих волонтерів” та Руху підтримки закарпатських військових — скерують на комплектуючі деталі для дронів.

Нагадаємо, що на цьогорічному “СакураФесті” зібрали понад півмільйона гривень. Організатори кажуть, що така сума підсилить і розробку нових приладів, і створення тих, які вже розроблені та потребують тільки деталей.

Світлини Катерини Дозморової: “Набережна”, “Символ міста”

Виставка в артпросторі “Ліс” (Фединця, 37) буде тривати до 13 квітня.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Сергієм Денисенком

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