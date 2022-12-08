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Новини

Перейменування вулиць: ужгородців запрошують на громадські слухання

8 Грудня 2022 57

У четвер, 15 грудня, після громадських обговорень, які тривали до 7 грудня, в Ужгородській міськраді пройдуть громадські слухання з перейменування 54 вулиць Ужгорода.

Початок – о 16:00, великий зал міської ради (пл. Поштова, 3), — кажуть у міськраді.

Нагадаємо, у цих слуханнях можуть взяти участь ужгородці, без прив’язки до якогось району міста, зможуть проголосувати за ту чи іншу назву.

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Після того, як громадськість на слуханнях проголосує за ту чи іншу назву вулиці, проєкт рішення виноситься на сесію міської ради і за нього вже голосують депутати. І тільки після цього міський голова підписує рішення і вулиця є перейменованою. Якщо ж ужгородці на слуханнях не підтримують запропоновану комісією назву, комісія буде змушена повторно проводити засідання з пошуку нової назви для цієї вулиці. 

Тож на громадських слуханнях обговорять перейменування 54 ужгородських вулиць:

  1. Петра Багратіона – на Георгія Нарбута
  2. Олексія Бестужева-Рюміна – на Європейського Союзу
  3. Олекси Борканюка – на Василя Німчука
  4. Олександра Бородіна – на Павла Чубинського
  5. Миколи Вавилова – на Миколи Аркаса або Михайла Кречка
  6. Василя Верещагіна – на Волонтерів
  7. Юрія Гагаріна – на Мукачівську (продовження існуючої) або Дравецьку, або Карпатської України
  8. Михайла Глінки – на   Любомира Белея
  9. Гвардійську – на Подружжя Ганичів або Василя Симоненка
  10. Олександра Грибоєдова – на Миколи Амосова або Володимира Панаіта
  11. Декабристів – на Володимира Гнатюка або Михайла Вербицького
  12. Донську – на Йосифа Архія
  13. Миколи Добролюбова – на Леся Курбаса або Івана Карпенка-Карого, або Ярослава Геляса, або Афонську
  14. Василя Докучаєва – на Володимира Лендьєла
  15. Дмитра Донського – на Юрія Станинця
  16. Федора Достоєвського – на Дмитра Поповича або Шкільну
  17. Олега Кошового – на Професора Чучки
  18. Михайла Лермонтова – на В’ячеслава Приходька або Адальберта Ерделі, або Олександра Вагерича
  19. Івана Лобачевського – на Івана Лошака
  20. Антона Макаренка – на Естонську
  21. Олексія Маресьєва – на 15-го батальйону
  22. Івана Мічуріна – на Левка Симиренка  або Василя Габди
  23. Олександра Можайського – на Ігоря Сікорського
  24. Модеста Мусоргського – на Івана Гарапка
  25. Адмірала Нахімова – на Юрія Керекеша
  26. Миколи Некрасова – на Олекси Мишанича або Володимира Ладижця
  27. Миколи Огарьова – на Промислову
  28. Осетинську – на Пластову
  29. Поліни Осипенко – на Мотрі Братійчук або Василя Пачовського
  30. Івана Павлова – на Героїв Маріуполя або Миколи Хвильового
  31. Павла Пестеля – на Латвійську
  32. Олександра Попова – на Віктора Желтвая або Єлизавети Кремницької
  33. Олександра Радищева – на Василя Гаджеги
  34. Степана Разіна – на Павла Бедзіра
  35. Кіндрата Рилєєва – на Флоріана Заплетала або Григорія Квітки-Основ’яненка
  36. Михайла Салтикова-Щедріна – на Степана Дьолога або Василя Стуса
  37. Івана Сеченова – на Ференца Семана
  38. Олександра Столєтова – на Шандора Петкі або Шимона Голлоші
  39. Василя Сурикова – на Юрія Бадзьо або Мирослава Скорика
  40. Климента Тімірязєва – на Міклоша Берчені (продовження вулиці) або Академіка Стражеска, або Володимира Вернадського, або Митрополита Володимира
  41. Льва Толстого – на Петра Скунця
  42. Івана Тургенєва – на Рятувальників або Адальберта Борецького
  43. Костянтина Ціолковського – на Юрія Кондратюка
  44. Петра Чайковського – на Вілмоша Папа
  45. Челюскінців – на Кузьми Скрябіна
  46. Миколи Чернишевського – на Еміляна Егреші або Бенджаміна Лондона
  47. Антона Чехова – на Клари Лабик або Дмитра Кременя
  48. Валерія Чкалова – на Євгена Чикаленка
  49. Івана Шишкіна – на Під Крижом
  50. Юрія Нікітіна – на Олени Мондич-Шиналі або Пантелеймона Куліша
  51. Дружби Народів – на Захисників України
  52. Високу – на Івана Чендея
  53. Мінську – на Світанкову
  54. Брестську –  на Госпітальєрів.

Varosh

Фото: Сергій Гудак

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