Перейменування вулиць: ужгородців запрошують на громадські слухання

У четвер, 15 грудня, після громадських обговорень, які тривали до 7 грудня, в Ужгородській міськраді пройдуть громадські слухання з перейменування 54 вулиць Ужгорода.

Початок – о 16:00, великий зал міської ради (пл. Поштова, 3), — кажуть у міськраді.

Нагадаємо, у цих слуханнях можуть взяти участь ужгородці, без прив’язки до якогось району міста, зможуть проголосувати за ту чи іншу назву.

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Після того, як громадськість на слуханнях проголосує за ту чи іншу назву вулиці, проєкт рішення виноситься на сесію міської ради і за нього вже голосують депутати. І тільки після цього міський голова підписує рішення і вулиця є перейменованою. Якщо ж ужгородці на слуханнях не підтримують запропоновану комісією назву, комісія буде змушена повторно проводити засідання з пошуку нової назви для цієї вулиці.

Тож на громадських слуханнях обговорять перейменування 54 ужгородських вулиць:

Петра Багратіона – на Георгія Нарбута Олексія Бестужева-Рюміна – на Європейського Союзу Олекси Борканюка – на Василя Німчука Олександра Бородіна – на Павла Чубинського Миколи Вавилова – на Миколи Аркаса або Михайла Кречка Василя Верещагіна – на Волонтерів Юрія Гагаріна – на Мукачівську (продовження існуючої) або Дравецьку, або Карпатської України Михайла Глінки – на Любомира Белея Гвардійську – на Подружжя Ганичів або Василя Симоненка Олександра Грибоєдова – на Миколи Амосова або Володимира Панаіта Декабристів – на Володимира Гнатюка або Михайла Вербицького Донську – на Йосифа Архія Миколи Добролюбова – на Леся Курбаса або Івана Карпенка-Карого, або Ярослава Геляса, або Афонську Василя Докучаєва – на Володимира Лендьєла Дмитра Донського – на Юрія Станинця Федора Достоєвського – на Дмитра Поповича або Шкільну Олега Кошового – на Професора Чучки Михайла Лермонтова – на В’ячеслава Приходька або Адальберта Ерделі, або Олександра Вагерича Івана Лобачевського – на Івана Лошака Антона Макаренка – на Естонську Олексія Маресьєва – на 15-го батальйону Івана Мічуріна – на Левка Симиренка або Василя Габди Олександра Можайського – на Ігоря Сікорського Модеста Мусоргського – на Івана Гарапка Адмірала Нахімова – на Юрія Керекеша Миколи Некрасова – на Олекси Мишанича або Володимира Ладижця Миколи Огарьова – на Промислову Осетинську – на Пластову Поліни Осипенко – на Мотрі Братійчук або Василя Пачовського Івана Павлова – на Героїв Маріуполя або Миколи Хвильового Павла Пестеля – на Латвійську Олександра Попова – на Віктора Желтвая або Єлизавети Кремницької Олександра Радищева – на Василя Гаджеги Степана Разіна – на Павла Бедзіра Кіндрата Рилєєва – на Флоріана Заплетала або Григорія Квітки-Основ’яненка Михайла Салтикова-Щедріна – на Степана Дьолога або Василя Стуса Івана Сеченова – на Ференца Семана Олександра Столєтова – на Шандора Петкі або Шимона Голлоші Василя Сурикова – на Юрія Бадзьо або Мирослава Скорика Климента Тімірязєва – на Міклоша Берчені (продовження вулиці) або Академіка Стражеска, або Володимира Вернадського, або Митрополита Володимира Льва Толстого – на Петра Скунця Івана Тургенєва – на Рятувальників або Адальберта Борецького Костянтина Ціолковського – на Юрія Кондратюка Петра Чайковського – на Вілмоша Папа Челюскінців – на Кузьми Скрябіна Миколи Чернишевського – на Еміляна Егреші або Бенджаміна Лондона Антона Чехова – на Клари Лабик або Дмитра Кременя Валерія Чкалова – на Євгена Чикаленка Івана Шишкіна – на Під Крижом Юрія Нікітіна – на Олени Мондич-Шиналі або Пантелеймона Куліша Дружби Народів – на Захисників України Високу – на Івана Чендея Мінську – на Світанкову Брестську – на Госпітальєрів.

Varosh

Фото: Сергій Гудак

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