Перейменування вулиць: ужгородців запрошують на громадські слухання

У четвер, 15 грудня, після громадських обговорень, які тривали до 7 грудня, в Ужгородській міськраді пройдуть громадські слухання з перейменування 54 вулиць Ужгорода.
Початок – о 16:00, великий зал міської ради (пл. Поштова, 3), — кажуть у міськраді.
Нагадаємо, у цих слуханнях можуть взяти участь ужгородці, без прив’язки до якогось району міста, зможуть проголосувати за ту чи іншу назву.
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Після того, як громадськість на слуханнях проголосує за ту чи іншу назву вулиці, проєкт рішення виноситься на сесію міської ради і за нього вже голосують депутати. І тільки після цього міський голова підписує рішення і вулиця є перейменованою. Якщо ж ужгородці на слуханнях не підтримують запропоновану комісією назву, комісія буде змушена повторно проводити засідання з пошуку нової назви для цієї вулиці.
Тож на громадських слуханнях обговорять перейменування 54 ужгородських вулиць:
- Петра Багратіона – на Георгія Нарбута
- Олексія Бестужева-Рюміна – на Європейського Союзу
- Олекси Борканюка – на Василя Німчука
- Олександра Бородіна – на Павла Чубинського
- Миколи Вавилова – на Миколи Аркаса або Михайла Кречка
- Василя Верещагіна – на Волонтерів
- Юрія Гагаріна – на Мукачівську (продовження існуючої) або Дравецьку, або Карпатської України
- Михайла Глінки – на Любомира Белея
- Гвардійську – на Подружжя Ганичів або Василя Симоненка
- Олександра Грибоєдова – на Миколи Амосова або Володимира Панаіта
- Декабристів – на Володимира Гнатюка або Михайла Вербицького
- Донську – на Йосифа Архія
- Миколи Добролюбова – на Леся Курбаса або Івана Карпенка-Карого, або Ярослава Геляса, або Афонську
- Василя Докучаєва – на Володимира Лендьєла
- Дмитра Донського – на Юрія Станинця
- Федора Достоєвського – на Дмитра Поповича або Шкільну
- Олега Кошового – на Професора Чучки
- Михайла Лермонтова – на В’ячеслава Приходька або Адальберта Ерделі, або Олександра Вагерича
- Івана Лобачевського – на Івана Лошака
- Антона Макаренка – на Естонську
- Олексія Маресьєва – на 15-го батальйону
- Івана Мічуріна – на Левка Симиренка або Василя Габди
- Олександра Можайського – на Ігоря Сікорського
- Модеста Мусоргського – на Івана Гарапка
- Адмірала Нахімова – на Юрія Керекеша
- Миколи Некрасова – на Олекси Мишанича або Володимира Ладижця
- Миколи Огарьова – на Промислову
- Осетинську – на Пластову
- Поліни Осипенко – на Мотрі Братійчук або Василя Пачовського
- Івана Павлова – на Героїв Маріуполя або Миколи Хвильового
- Павла Пестеля – на Латвійську
- Олександра Попова – на Віктора Желтвая або Єлизавети Кремницької
- Олександра Радищева – на Василя Гаджеги
- Степана Разіна – на Павла Бедзіра
- Кіндрата Рилєєва – на Флоріана Заплетала або Григорія Квітки-Основ’яненка
- Михайла Салтикова-Щедріна – на Степана Дьолога або Василя Стуса
- Івана Сеченова – на Ференца Семана
- Олександра Столєтова – на Шандора Петкі або Шимона Голлоші
- Василя Сурикова – на Юрія Бадзьо або Мирослава Скорика
- Климента Тімірязєва – на Міклоша Берчені (продовження вулиці) або Академіка Стражеска, або Володимира Вернадського, або Митрополита Володимира
- Льва Толстого – на Петра Скунця
- Івана Тургенєва – на Рятувальників або Адальберта Борецького
- Костянтина Ціолковського – на Юрія Кондратюка
- Петра Чайковського – на Вілмоша Папа
- Челюскінців – на Кузьми Скрябіна
- Миколи Чернишевського – на Еміляна Егреші або Бенджаміна Лондона
- Антона Чехова – на Клари Лабик або Дмитра Кременя
- Валерія Чкалова – на Євгена Чикаленка
- Івана Шишкіна – на Під Крижом
- Юрія Нікітіна – на Олени Мондич-Шиналі або Пантелеймона Куліша
- Дружби Народів – на Захисників України
- Високу – на Івана Чендея
- Мінську – на Світанкову
- Брестську – на Госпітальєрів.
Varosh
Фото: Сергій Гудак
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