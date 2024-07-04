“ПереФарбований лис”: навкололітературна гра пройде в Ужгороді

Авторки подкасту “ПереФарбований лис” — Валентина Мержиєвська та Марія Діденко — проведуть в Ужгороді навкололітературну гру за мотивами відомого роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Ігри будують за принципом гри “Мафія” на основі творів української класики придумали робити рік тому, — пояснила Varosh Валентина Мержиєвська, освітянка, яка займається альтернативною освітою.

— Ігри дозволяють глибше зануритись у сюжет і перепрожити його, у грі люди стають ніби безпосередніми учасниками подій твору і це дає більш тонке занурення в літературу. У нас розроблено вже 5 ігор і шоста в розробці, — каже вона.

Щоб зіграти в навкололітературну гру, учасникам не обов’язково прочитати твір, «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» вдалий твір, бо в ньому активний сюжет, є протистояння, розбійники, є махінації з землею. Ужгород потрапив у низку міст, де грають у гру, невипадково. Валентина Мержиєвська пояснила: останнім часом намагаються проводити ігри не тільки в Києві, а й у менших містах.

Перепрожити сюжет

— Торік ми виграли грант від Українського Інституту книги і об’їхали 7 міст, цього року виграли його знову і поступово їздимо меншими містами. Головна наша аудиторія — дорослі, які були свого часу травмовані вивченням української літератури, мають якесь негативне сприйняття. Ми хочемо їх розвіяти, тому що ми самі, коли перечитуємо твори в своєму подкасті, то дивуємося, як вони по-іншому сприймаються в дорослому віці, — каже освітянка.

Творами шкільної програми не обмежуються, в подкасті почали читати також інші класичні твори, які свого часу не були включені в шкільний курс. Ці твори показують, що українська література була не лише про кріпаків і селян, а й про інтелектуальні простори.

— Основна мета гри — показати варіативність сюжетів, — каже Валентина Мержиєвська. — З тих часів, як написана більшість наших класичних творів, минуло 100 років і більше і дуже змінилося життя людей. Те, що раніше було безвихіддю, в сучасному житті сприймається інакше. Очевидний приклад — Шевченкова Катерина. Але “Кайдашева сім’я” і досі актуальна, недарма вийшов серіал.

В Ужгороді гра пройде 13 липня в артпросторі “Ліс” (вул. Фединця, 37) з 12:00 до 13.30. Участь безкоштовна, реєстраційна форма за посиланням.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Валентиною Мержиєвською.

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