Perechyn Online – як молодь створює інтерактивну мапу місту

В Перечині почалася розробка сервісу онлайн міста – “Perechyn Online“. За дослідженнями команди аналогів цьому сервісі на території України нема.

– Завдяки цьому проєкту кожен зможе отримувати різну інформацію про Перечин, наприклад: служби доставки, мапа WiFi, терміналів та банкоматів, маршрутні перевезення, служби таксі, заклади освіти, пункти відпочинку та оздоровлення, оренда та продаж нерухомості, перелік екскурсій, інформація про медичні заклади, список ресторанів, кафе, барів, готелів, магазинів, перелік державних установ з вказівкою їх контактів, місцеві виробники та посилання на їх сайти і т.д. Все це зручно робити знаходячись на одному сайті, на якому можна взаємодіяти з організаціями та знаходити потрібні послуги, – кажуть розробники платформи.

Наразі доступні категорії: розваги; здоров’я; кар’єра; освіта; подорожі; транспорт; дозвілля;харчування; відпочинок; магазини; мапи; інше.

Мета створення сервісу – полегшення пошуку інформації про місто жителями та туристами. Функціоналом ідеї є збір актуальної інформації про різні типи послуг в місті. Команда планує звернутися до місцевої влади з пропозицією встановити банери з qr-кодом для швидкого переходу на сайт.

Команда проєкту запрошує всіх охочих приєднатися до розробки “Perechyn Online” і допомогти зі створенням сервісу. Засновники кожного дня проводять відео-конференції задля обговорення, вдосконалення, коригування, подачі нових ідей/інформації.

Зараз сервіс працює в тестовому режимі.

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