Перебудувати самобуд на Петефі в Ужгороді вимагає прокуратура

Перебудувати самовільне будівництво в історичній частині Ужгорода та привести захоплену ділянку у належний стан вимагає в суді Закарпатська обласна прокуратура. Про це повідомили на сайті структури.

“Йдеться про реконструкцію будівлі колишньої громадської вбиральні на площі Шандора Петефі під кав’ярню та магазини. Згідно з дозвільними документами, площа забудови після реконструкції із розширенням повинна становити 64 кв. м. Натомість, підприємство самовільно збудувало підвальний поверх загальною площею 181 кв. м, чим вийшло за межі власної ділянки та захопило додатково 117 кв. м землі комунальної власності, які належать громаді м. Ужгорода”, — пишуть у повідомленні.

Три роки за самобуд на Петефі: ужгородський депутат Маєрчик отримав термін

Нагадаємо, за самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці в центрі міста ужгородського депутата засуджено до трьох років обмеження волі. “Прокурором доведено вину директора підприємства, що є діючим депутатом Ужгородської міськради, у самовільному будівництві (ч. 3 ст. 197-1 КК України). Чоловіка засуджено до трьох років обмеження волі. Вирок ще не набув законної сили через оскарження його обвинуваченим“, — пояснюють у прокуратурі.

У судовому позові прокуратура вимагає від відповідача перебудувати незаконно зведену будівлю відповідно до дозволених норм будівництва, а також привести самовільно зайняту комунальну землю в нормальний стан для подальшого використання. Водночас депутат, який є власником підприємства, що здійснює цю “реконструкцію”, підтверджував у медіа, що він власник землі і має дозвіл на реконструкцію, але у межах 64 м кв.

Наразі Господарський суд Закарпатської області прийняв позовну заяву прокуратури до розгляду. Історичний будинок на площі Петефі,2 в Ужгороді: як мешканцям протистояти депутату та врятувати будівлю Трохи з історії забудови Ділянка в історичній частині Ужгорода, відразу біля пішохідного мосту, на площі Шандора Петефі, 2а має тривалу історію. Довгий час там діяла остання громадська вбиральня в місті, яку облаштували в місті ще в 1924 році. Вбиральня діяла на цій ділянці сотню років, поки врешті у 2021 році не стала об’єктом інтересів депутата Ужгородської міськради від ОПЗЖ Павла Маєрчика. Під виглядом реконструкції громадської вбиральні під кафе підприємство Павла Маєрчика “Вояж” обгородило територію поруч з пішохідним мостом, захопивши додатково близько 140 м2 землі. За це депутат отримав підозру у листопаді 2023 року. У прокуратурі кажуть: нинішня позовна заява — ініціатива особисто керівника обласної прокуратури Мирослава Пацкана — від початку судового розгляду до прийняття кінцевого рішення.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатської обласної прокуратури

