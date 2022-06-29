«Пекельні тачки» й туристичні родзинки Ужгорода показали тревел-блогери Узол і Манько

У випуску тревел-блогу «Камон» про Ужгород подружжя Макс Узол і Ольга Манько показали туристичні родзинки міста та зустрілися з Віталієм Глаголою, волонтером, який допомагає фонду Сергія Притули знаходити та переганяти автівки для воїнів на сході країни.

Віталій розповів про те, звідки прибувають та які стадії проходять автівки перед потраплянням на фронт:

— Ми — один із логістичних напрямків, звідки приходять авто. Це Словаччина, Угорщина, Австрія, Швейцарія, Румунія, Чехія — там уже «тачок» нема. Європейці попіднімали ціни, але ми свою роботу робимо і недавно 60 автомобілів через наш логістичний центр в Ужгороді перевалило і ми передали їх на фронт через Сергія Притулу.

YouTube-канал “Узол і Манько” створили два роки тому. Коли почалась повномасштабна війна, роботу над ним призупинили. Зараз, каже Макс Узол, знімають нові серії. Почали з Ужгорода, бо зрозуміли, що «саме зараз і необхідно показувати красу країни, розповідати її історію і пишатися тим, що в нас є», — пояснила Ольга Манько. Крім того, додав Макс, ці відео будуть корисними і для вимушених переселенців, які тепер опинилися в західних областях країни. Блогер каже, що цього року подружжя дещо змінило формат свого каналу: монетизацію відеоблогу надсилають захисникам, яких підтримували фінансово до війни і продовжують це робити і тепер. А ще зібрали гроші та купили позашляховик для армії.

Блогери розповіли про туристичні місця Ужгорода, а також кав’ярні, житло та культурну програму в місті.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.