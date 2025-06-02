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Пейзаж в об’єктиві тепловізора від військового Владислава Товтина можна придбати на благодійному аукціоні

2 Червня 2025 4

Аукціон з метою зібрати кошти на дрон для підрозділу Владислава Товтина проводять його друзі.

Ужгородський історик, краєзнавець, екскурсовод Владислав Товтин від початку повномасштабної війни – військовослужбовець 101 бригади ТрО. А тепер – також і автор художніх картин.

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Владислав Товтин

Спостерігаючи за реальністю вночі крізь тепловізор, Владислав відтворив її на полотні. Нині художню роботу  «Пейзаж в об’єктиві тепловізора, на Півночі України» всі охочі можуть виграти на аукціоні, який ініціювали друзі Владислава.

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“Пейзаж в об’єктиві тепловізора, на Півночі України”

Аукціон проводять з метою зібрати кошти на дрони для підрозділу Владислава Товтина.

За умовами аукціону, учасники долучаються, щоразу підвищуючи ціну. Крок ставки – 50 грн.

Взяти участь в аукціоні можна, запропонувавши озвучивши свою пропозицію у коментарях.

Як повідомляв Varosh, нещодавно у Празі відбулася фотовиставка Владислава Товтина “Книги на лінії фронту”.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Олександра Коваля у Фейсбуці

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