Павло Казарін: “Коли ти потрапляєш у військо, то починаєш знайомитися зі справжньою країною”

Перший гість на Varosh Talks Interview – Павло Казарін, публіцист, військовослужбовець, лауреат Шевченківської премії у 2025 році.

Він відомий глибокими аналітичними текстами про війну, політику, інформаційні впливи та виклики, які стоять перед Україною й світом. Його голос є важливим у протидії дезінформації, поясненні складних процесів простими словами та формуванні публічної дискусії довкола питань демократії й стійкості суспільства.

У цьому подкасті про:

зрив мобілізації та чому дисципліна працює краще за мотивацію

проблему Фореста Гампа та наслідки непопулярних політичних рішень

чому у нас немає свого Орбана, а українці завжди з оптимізмом дивляться у майбутнє?

Бонус в кінці – книжкові рекомендації від Павла Казаріна.

Послухати подкаст можна на трьох платформах: YouTube, Spotify та Apple Podcacts

