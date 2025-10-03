Facebook
Павло Казарін: “Коли ти потрапляєш у військо, то починаєш знайомитися зі справжньою країною”

3 Жовтня 2025 10

Перший гість на Varosh Talks Interview – Павло Казарін, публіцист,  військовослужбовець, лауреат Шевченківської премії у 2025 році.  

Він відомий глибокими аналітичними текстами про війну, політику, інформаційні впливи та виклики, які стоять перед Україною й світом. Його голос є важливим у протидії дезінформації, поясненні складних процесів простими словами та формуванні публічної дискусії довкола питань демократії й стійкості суспільства.

У цьому подкасті про: 

Бонус в кінці – книжкові рекомендації від Павла Казаріна. 

Послухати подкаст можна на трьох платформах: YouTube, Spotify та Apple Podcacts

Інші матеріали з Павлом Казаріним на Varosh:

Подію проводить Інститут центральноєвропейської стратегії за підтримки Фонду “Аскольд і Дір”, що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту “Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії” за фінансування Норвегії та Швеції.

Varosh

