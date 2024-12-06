“Пастух цвіркунів”: нову книгу для дітей презентував Мирослав Дочинець

Презентація нової книги шевченківського лауреата, закарпатського письменника Мирослава Дочинця відбулася напередодні, 5 грудня, у Музеї етнографії та художнього промислу у Львові.

Це вже друга книга для юних читачів Мирослава Дочинця, що побачила світ впродовж останніх кількох місяців. Нагадаємо, у липні також вийшла друком його повість-казка «Івашко-незнашко і Ум-гора».

Книга «Пастух цвіркунів» оповідає історію зустрічі та спілкування маленького хлопчика та карпатського старця-мудреця Ворона, вже відомого читачам за попередніми книгами Мирослава Дочинця. На літніх канікулах мама відправляє хлопчика до бабусі у село, і там йому трапляється нагода вирушити у мандрівку з дивовижним мудрецем.

«Це – книга-мандрівка, книга-дар, книга чарівного світу внутрішнього і зовнішнього. Це дух природи, де завмирає час, дихає трава. Де хлопчику відкривається унікальна школа знань, про які він досі не знав і не підозрював. Коли ти починаєш бачити і розуміти кожну билинку, спостерігати за тим, як змінюється природа й погода, і що за цим всім стоїть. Як завдяки мудрості відкривається дух творчості, приязні, поваги до всього живого й неживого. Книга про дивовижний світ зустрічей людських душ – розповів у коментарі Varosh Мирослав Дочинець.

Книга вийшла друком у львівському видавництві «Апріорі». Ілюстрації для неї створив відомий художник Олег Кіналь – близько 40 повноформатних великих малюнків на розворот. Книга ошатна, виконана у високоякісній поліграфії і з дбайливим підходом. Але головне, зазначив автор, – що вона побачила світ у такий непростий час.

«Відрадно, що книги видаються і доходять до тих, кому зараз дуже складно. Діти війни – страшне поняття. І зараз, коли наші діти вимушено зростають у цьому просторі, їм потрібна якась опора, потрібний опір, імунітет від жорстоких речей, які вони вимушені бачити й відчувати. Ця книга – книга духу й тепла, захисна оболонка нашого природного світу, від якого ми, на жаль, відійшли», – розповів Мирослав Дочинець.

При цьому додав, що книга буде цікавою й помічною не лише юному, але й дорослому читачу, який задумується над сенсами.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Мирослава Дочинця

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.