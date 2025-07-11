Паспорт “Чорного озера” виготовили в Ужгородській міськраді

Ужгородська міська рада повідомила про виготовлення паспорта «Чорного озера». Відтак ця штучна водойма на околиці міста, яка була під загрозою знищення, набула статусу водного об’єкта, — пояснила Varosh Даніела Геворкян, директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради.

— Паспортизувалося саме озеро, тобто вимірювалися його дзеркало, яке становить 2,7670 га, глибина, проводилися хімічні аналізи води тощо. Паспорт затверджений всіма відповідними органами і “Чорне озеро” існує тепер юридично. Тепер ми маємо визначити навколо нього певну захисну зону, департамент звернувся до міської ради з проханням надати дозвіл на формування земельної ділянки, яка буде включати і озеро, і територію навколо нього. Також будемо просити надати цій земельній ділянці статус земель рекреаційного призначення, природозаповідного, — розповіла Даніела Геворкян.

Генплан Ужгорода: наступ на пам’ятки і відсутність регулювання забудови

Ці кроки унеможливлять забудову території біля озера та його знищення і місто таким чином матиме ще одну рекреаційну ділянку, де з часом можна буде зробити парк.

— Ми однозначно будемо формувати земельну ділянку з рекреаційною метою, ніякою іншою, — каже чиновниця. — Зараз, коли озеро вже юридично визначиться, отака незаконна діяльність з боку забудовників буде мати вже зовсім інший характер. На безлад на землях рекреаційного призначення зможуть відреагувати правоохоронні органи, екологічна інспекція. Тим більше, що був і запит громади такий, щоб ми це озеро захистили, і детальним планом території передбачено там зелену зону.

Рішення про формування земельної ділянки розглядатимуть на серпневій сесії міськради. Наразі озеро розчищають від чагарників та порослі.

Створення парку “Чорні озера” розглянуть на черговій сесії Ужгородської міськради

Нагадаємо, повідомлення про те, що водойми, відомі як “Чорні озера” на околиці Ужгорода засипають забудовники, облетіло місто в лютому. Управління Нацполіції в Закарпатській області відкрило стосовно цього кримінальне провадження. на ситуацію відреагувала і Держекоінспекція.

Згодом ужгородці зареєстрували петицію про “Створення парку «Чорні озера» в районі вулиці Єнківської в місті Ужгород”. У відповідь міськрада створила проєкт рішення сесії міської ради “Про розгляд петиції”, який буде винесено на розгляд постійних комісій та на чергове засідання сесії міської ради.

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Тетяна Клим-Кашуба, Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Михайла Карпенка у фейсбуці

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