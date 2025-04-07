Не паска, а донат: що насправді потрібно бійцям на Великдень

Заклик не надсилати напередодні Великодня воїнам на фронт коробки з пасками, крашанками та іншими смаколиками з’явився днями в соцмережі. “Якщо ви передаєте їжу ЗСУ, то впевніться, що вона дійсно потрібна. Ми не голодуємо. Краще витратьте ті кошти на щось ефективніше, на те, що може врятувати життя бійців!”, — йдеться в дописі.

На Різдво і Великдень потоки харчі хлопцям на фронт збільшуються в рази, — підтверджує Varosh екскурсовод і краєзнавець, а нині військовослужбовець 68 батальйону ТрО Владислав Товтин:

— Але у нас забезпечення нормальне! Он сьогодні якраз забирав, то нам навіть маслини видали. Оливки, пекінська капуста, свіжі перці, помідори — це все є. Крім того, при транспортуванні воно може розбитися, як-от присилають 3-літрові банки з борщем, чи зіпсуватися. В нас же тут немає холодильників. А ще, треба розуміти, що зараз головна проблема в армії – це брак ресурсів людських і якщо загін з 5 людей отримає 20 пасок від рідних, ще 50 від якихось волонтерських чи благодійних організацій, то вони просто пропадуть…

Закарпатська кухня в стилі мілітарі, або Що їдять закарпатці на фронті

Чоловік каже: щоб не було таких прикрих випадків, уточніть у бійців що саме і скільки їм передати. Допомога з дому — дуже важлива, але треба, щоб вона була співрозмірна і іноді, замість того, щоб присилати коробки салатів, краще кошти кинути на актуальні потреби загону. І продукти тривалого зберігання в пріоритеті: кіфлики, сухі печива з дому, ковбаса у вакуумі краща за пікницю з базару, — каже Влад Товтин.

Не паска, а донат

У “Русі підтримки закарпатських військових” Varosh сказали: на Великдень волонтери воїнам пасок не надсилають, оскільки розуміють: незмірно ціннішими є стратегічні речі:

— У волонтерській роботі ми в першу чергу керуємося запитами від військових і це пріоритет. Зараз ситуація з харчуванням значно краща, ніж колись, а з найбільших потреб – РЕБи, дрони, ремонти авто, маскувальні сітки… Усе дороге, але надзвичайно цінне, адже зберігає життя наших захисників. Саме тому ми не оголошуємо збори смаколиків на Великдень, а просимо еквівалент вартості спрямовувати на стратегічні речі. 20-30-50 грн. допоможуть закрити важливі збори, яких в соцмережах чимало. Ми розуміємо щирість намірів почастувати військових домашнім, але це залишаємо рідним і друзям наших захисників. Віримо, вони впораються з індивідуальними теплими і домашніми посилками, — зазначили у Русі підтримки закарпатських військових.

Серед волонтерів Руху — сестри, дружини, матері, які вже в особистому порядку, порадившись із бійцем, надсилають йому домашні смаколики.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.