Парклети в центрі Ужгорода: хто доглядатиме ці простори відпочинку?

Чотири парклета — на вулицях Швабській, Волошина та Капітульній — встановили в Ужгороді восени 2023. Минуло півтора року й доволі занедбаний вигляд цих багатофункціональних просторів у центрі міста, з лавичками, столами та стоянкою для велосипедів навіює тільки сумні думки. Попри те, що ужгородці ними користуються.

На запит Varosh, в Ужгородській міській раді відповіли:

— За умовами грантового проєкту ці парклети та інші споруди, виготовлені у межах проєкту, повинні 5 років перебувати на балансі партнера – у цьому випадку це управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міськради. Не дуже задовільний стан двох парклетів турбує, тому управління звернулося до головного партнера — ГО “ФОРЗА” — щоб той, у свою чергу, звернувся до міжнародних донорів щодо можливості передачі цих об’єктів на баланс комунального підприємства, яке займається благоустроєм. Наразі очікується відповідь від донора.

Місця для парклетів в Ужгороді обирала спеціальна робоча група, – коментар Ужгородської міської ради

Було б добре, якби вдалося зробити цю передачу тепер, а не чекати закінчення 5-річного терміну, обумовленого в договорі, — додали в міськраді.

Нагадаємо, конкурс на виготовлення парклетів ГО “ФОРЗА” проводили спільно з Ужгородською міською радою ще у 2021 році. У грудні 2021 року відбулась презентація конкурсних ескізів на парклети для Ужгорода. 11 учасників з Ужгорода, Львова, Полтави, Хмельницької області підготували й представили свої роботи й вже за кілька днів оголосили переможців. Втім розміщення парклетів викликало обурення серед деяких ужгородців: люди боялися, що ці простори стануть об’єктами занедбаності, а не відпочинку.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Varosh

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