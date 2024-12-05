Парад Миколайчиків на Закарпатті цьогоріч пройде в три етапи

Традиційний Парад Миколайчиків цього року відбудеться уже 30-й рік поспіль. Проведуть його у три етапи: 7 грудня, 13 грудня та 16 грудня.

“7 грудня парад миколайчиків розпочне свою ходу по виробництвах та вулицями сіл і міст краю. 13 грудня буде проведений традиційний парад Миколайчиків на центральних площах міст від Тячева до Ужгорода. 17 грудня по територіях громад Боржавської долини, де він останні роки добре прижився і дітвора його особливо чекає”, — написав екскурсовод та туризмознавець Михайло Штефаньо.

Миколайчики ходитимуть містами та селами краю, вітатимуть людей із прийдешніми святами і передовсім — з днем Святого Миколая, та традиційно, даруватимуть перехожим мандарини та цукерки, співають новорічні пісні та колядки.

Захід щороку, з початку заснування, має благодійну мету, а останні два роки Миколайчики збирають кошти на потреби ЗСУ. Торік, нагадаємо, зібрали 94,050 грн на дрон та його складові. Цього року збиратимуть донати, які йдуть на підтримку 128 ОГШБр, 33о МБр, 101 ОБр ТрО та на фонд «Добрі справи Закарпаття».

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка, архівне, парад Миколайчиків-2022

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.