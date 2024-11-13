Пандус та ліфт для людей на кріслах колісних встановили в обласній філармонії

Пандус, два підйомники для людей на кріслах колісних та інклюзивну вбиральню облаштували в Закарпатській обласній філармонії. Зробили це власним коштом, розповів Varosh директор філармонії Іван Микита.

— До нас на концерти почали приходити бійці, які проходять в Ужгороді лікування та реабілітацію і тоді ми переконалися в потребі такого інклюзивного доступу, ми бачили її й раніше, — сказав він. — Це була болюча проблема для нас, важко було дивитися, як волонтери піднімали людей до зали. З початку цього року ми шукали можливості втілити задум, робили комерційні пропозиції на ці підйомники кільком підприємствам. Зрештою виграла фірма з Дніпра “Форстор”, ми закупили ці ліфти, вони зробили доставку і повне обслуговування. Два великі підйомники тепер дають можливість людям на кріслах колісних потрапити в нашу концертну залу і дійсно добре працюють.

Тепер, за словами Івана Микити, до філармонії приходять люди, які кажуть, що вперше в житті змогли потрапити сюди на концерт. Тепер на кожному концерті присутні 2-3 людей на кріслах колісних, філармонія щоразу виділяє для них запрошення.

Крім того, в закладі замінили зовнішній пандус: попередній був під великим кутом і вкрай незручний для користування. Облаштували і окрему інклюзивну вбиральню з усіма необхідними елементами.

— Зробили ми це за кошти, отримані з наших концертів, — сказав Іван Микита. — Нам навіть вдалося встановити сонячні панелі на філармонії за свій кошт! Наш колектив цьому дуже радий, бо це фактично їхня заслуга.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатська обласна філармонія

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