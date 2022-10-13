Пам’ятник радянським воїнам-визволителям в Ужгороді демонтують

«Пам’ятник радянським воїнам Україна — визволителям», що поблизу словацького кордону в Ужгороді найближчим часом демонтують. Про це Varosh повідомили в Закарпатській ОВА. Перевірку монумента оглянула сьогодні, 13 жовтня, профільна комісія. З проханням про перевірку до адміністрації звернулася Ужгородська територіальна громада.

“Представники комісії, до котрої увійшли працівники обласної військової адміністрації, ДСНС та Ужгородської міської ради, встановили, що пам’ятник аварійний і потребує невідкладного демонтажу й переміщення на зберігання у визначене місце”, — написав на своєму Telegram-каналі голова ОВА Віктор Микита.

Відповідні служби вже почали підготовку до демонтажу пам’ятника, демонтують його в максимально найближчий час, — повідомили в ОВА.

Профільний департамент ОВА готує документи для виключення пам’ятника з переліку Кабміну, щоб витримати процедуру.

Нагадаємо, монумент урочисто відкрили 8 травня 1970 року, напередодні 25-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Varosh Фото Telegram-канал Віктора Микити