Пам’ятник радянським воїнам-визволителям демонтували

Пам’ятник радянським воїнам-визволителям, що стояв біля кордону зі Словаччиною в Ужгороді демонтували сьогодні, 9 листопада. Зробили це через аварійний стан об’єкту, — пояснив Varosh начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОВА Роман Молдавчук.

Роботи проводила бригада ДСНС через те, що поряд автомагістраль та пункт пропуску, крім того, за словами Романа Молдавчука, ґрунт доволі м’який і демонтувати пам’ятник краном було ризиковано.

— Тому його підпилили автогеном. Тепер його розпиляють на частини і відвезуть на зберігання на одну з визначених локацій. Метал дороговартісний, тому як тільки будуть закінчені всі законодавчі процедури, будемо вирішувати його подальшу долю. Одна з ідей — використати його для отримання коштів на допомогу 128-й бригаді, — пояснив Роман Молдавчук.

Водночас в обладміністрації розробили та надіслали пакет документів до Мінкульту на виключення пам’ятки з Реєстру. На місці знесеного пам’ятника розглядається можливість встановлення пам’ятника або меморіалу на честь закарпатських гірських штурмовиків 128-ї ОГШБр – героям українсько-російської війни. Про це написав на своєму Telegram-каналі голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

В будь-якому разі доля металу та місця, яке звільнилося, буде винесено на громадське обговорення, — додав Роман Молдавчук.

Нагадаємо, пам’ятник радянським воїнам-визволителям в Ужгороді вирішили демонтувати після того, як профільна комісія, оглянувши його 13 жовтня, визнала аварійним.

Varosh Фото зі сторінки Олександра Богданова у Facebook