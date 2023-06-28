Пам’ятник, присвячений жертвам та репресованим “Празької весни” встановили в Ужгороді

Пам’ятник, присвячений жертвам та репресованим “Празької весни” відкрили в Ужгороді у сквері пам’яті жертв комуністичної диктатури на вулиці Ференца Ракоці. Інсталяцію встановили до 55-річчя антикомуністичної революції 1968 р. в Чехословацькій республіці, зробили це на прохання Закарпатської туристичної організації, яку очолює професор, депутат облради, військовослужбовець Федір Шандор.

Композиція – залізні ворота, пофарбовані внизу в червоний колір, з отворами від бойових куль. Із воріт звисають ланцюги – як символ «залізної завіси», один із ланцюгів викуваний у вигляді цифр «1968». Тріщина на воротах – символ розриву комуністичного режиму, який відбувся, зокрема, ціною життів чехів, словаків, українців. Скульптор композиції — Роман Мурник.

“Залізна завіса. Саме такий асоціативний ряд. Це термін часів Холодної війни, що означає прикордонну та ідеологічно-нездоланну ізоляцію країн Варшавського договору під проводом СРСР, від вільних країн, в першу чергу Заходу”, — написав туризмознавець, керівник “Турінфоцентру Закарпаття” Олександр Коваль.

Varosh,

Фото: Ужгородської міської ради

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