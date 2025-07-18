Палицю з кнопкою SOS та GPS-трекером розробили студенти закарпатського коледжу

Студенти мінікомпанії «Stick-Friend» Свалявського професійного коледжу розробили унікальну палицю з кнопкою SOS та GPS-трекером. Пристрій допоможе врятувати не одне життя, коли поруч нема кому допомогти, коли відсутній сигнал чи недостатній заряд батареї на телефоні. Надихнувся створенням такої тростини 16-річний студент коледжу Євген Волошин, бажаючи допомогти своїй старенькій бабусі, розповіла Varosh Вікторія Філак, викладачка, майстриня виробничого навчання коледжу.

— Все почалося з того, що на всеукраїнський конкурс «JA Компанія року 2025» від JA Ukraine, який проходив у травні, дітям треба було представити свій стартап, — розповіла Вікторія Філак. — І наш Євген запропонував розробити таку “розумну” паличку, яка б допомагала літнім людям. Тут у нього був особистий інтерес: його бабуся якось залишилася сама, впала і не було поряд нікого, хто міг би прийти на допомогу… Так виникла ідея розробити паличку з кнопкою SOS та GPS-трекером, щоб людину можна було знайти.

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Цей стартап переміг на всеукраїнському конкурсі і команда представила Україну на міжнародному фестивалі молодіжного підприємництва Gen-E 2025 в Афінах.

Кнопка SOS та GPS-трекер

Як пояснила Вікторія Філак, у палиці є роз’єм для сім-картки, на яку записується один чи кілька телефонів близьких людей. У разі потреби літня людина може натиснути на кнопку на палиці і сигнал отримують через смс рідні, які водночас бачать, де людина наразі перебуває.

— Або ж якщо милиця впала, то вона буде пищати й буде подавати сигнал у SMS-повідомлення, що щось не так, тій людині, чий номер записаний. Ми подумали, що літні люди не завжди “дружать” з мобільними телефонами, то легше буде подати сигнал через паличку. Ми вже дали кільком літнім людям такі тростини для випробування і наразі скарг не було.

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Три модифікації тростини

“Розумну” палицю Stick Friend команда розробила для кількох категорій споживачів: людей похилого віку, військових, які проходять реабілітацію та потребують милиці чи палички, для людей з інвалідністю та туристів, а також усіх, хто потребує додаткової безпеки та впевненості у русі.

— Ми дали її випробувати нашим військовим, які проходять реабілітацію в нас у Сваляві, у реабілітаційному центрі, то вона нам підказали, що їм би було зручніше, якби там був підлокітник, — розповіла Вікторія Філак. — Ми зробили так і цей вид тростини теж забезпечили кнопкою та трекером.

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Третій вид палиці Stick Friend підійде для туристів, які можуть заблукати чи занедужати, чи не матимуть можливості покликати на допомогу, бо розрядився телефон. У майбутньому команда хоче вдосконалювати стартап для людей із вадами зору.