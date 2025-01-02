П’ятий Екологічний острівець відкрився в Ужгороді

Ще один, вже п’ятий за ліком Екологічний острівець, де можна здати відсортовані відходи, запрацював на проспекті Свободи, 51.

Перший Екологічний острівець компанія АВЕ Ужгород відкрила на початку 2024-го. З того часу впродовж року на 5 локаціях у місті з’явилися подібні майданчики, де містяни можуть здати на переробку відсортовані відходи.

На екоострівець можна приносити вторинну сировину – папір, пластик, картон, скло, алюмінієві банки, батарейки, а також великогабаритні відходи, будівельне та ремонтне сміття.

Також на локації є Реюз Центр – це шафа повторного використання, де можна залишити речі, одяг, книги, посуд, які вже не потрібні вдома. Також на територі є контейнер для розрізаного, помитого та сухого Tetra Pak.

На місці працює співробітник «АВЕ Ужгород», який проконсультує відвідувачів і надасть допомогу.

Наразі Екологічний острівець працює у тестовому режимі:

Понеділок-субота – з 08:00 по 10:00;

Неділя – з 13:00 по 19:00.

Аналогічні екоострівці працюють на вулицях Адама Міцкевича, 9, Михайла Грушевського, 62 та вул. Антонія Годинки, 8; Іштвана Сечені, 33.

У перспективі в АВЕ Ужгород хочуть обладнати ще 4 подібних майданчики в місті, зазначають у компаніх.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки АВЕ Ужгород у Фейсбуці

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