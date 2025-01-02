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П’ятий Екологічний острівець відкрився в Ужгороді

2 Січня 2025 49

Ще один, вже п’ятий за ліком Екологічний острівець, де можна здати відсортовані відходи, запрацював на проспекті Свободи, 51.

Перший Екологічний острівець компанія АВЕ Ужгород відкрила на початку 2024-го. З того часу впродовж року на 5 локаціях у місті з’явилися подібні майданчики, де містяни можуть здати на переробку відсортовані відходи.

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На екоострівець можна приносити вторинну сировину – папір, пластик, картон, скло, алюмінієві банки, батарейки, а також великогабаритні відходи, будівельне та ремонтне сміття.

Також на локації є Реюз Центр – це шафа повторного використання, де можна залишити речі, одяг, книги, посуд, які вже не потрібні вдома. Також на територі є контейнер для розрізаного, помитого та сухого Tetra Pak.

На місці працює співробітник «АВЕ Ужгород», який проконсультує відвідувачів і надасть допомогу.

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Наразі Екологічний острівець працює у тестовому режимі:

Понеділок-субота – з 08:00 по 10:00;

Неділя – з 13:00 по 19:00.

Аналогічні екоострівці працюють на вулицях Адама Міцкевича, 9, Михайла Грушевського, 62 та вул. Антонія Годинки, 8; Іштвана Сечені, 33.

У перспективі в АВЕ Ужгород хочуть обладнати ще 4 подібних майданчики в місті, зазначають у компаніх.

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П’ятий Екоострівець запрацював в Ужгороді

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки АВЕ Ужгород у Фейсбуці

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