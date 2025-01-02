П’ятий Екологічний острівець відкрився в Ужгороді

Ще один, вже п’ятий за ліком Екологічний острівець, де можна здати відсортовані відходи, запрацював на проспекті Свободи, 51.
Перший Екологічний острівець компанія АВЕ Ужгород відкрила на початку 2024-го. З того часу впродовж року на 5 локаціях у місті з’явилися подібні майданчики, де містяни можуть здати на переробку відсортовані відходи.
На екоострівець можна приносити вторинну сировину – папір, пластик, картон, скло, алюмінієві банки, батарейки, а також великогабаритні відходи, будівельне та ремонтне сміття.
Також на локації є Реюз Центр – це шафа повторного використання, де можна залишити речі, одяг, книги, посуд, які вже не потрібні вдома. Також на територі є контейнер для розрізаного, помитого та сухого Tetra Pak.
На місці працює співробітник «АВЕ Ужгород», який проконсультує відвідувачів і надасть допомогу.
Наразі Екологічний острівець працює у тестовому режимі:
Понеділок-субота – з 08:00 по 10:00;
Неділя – з 13:00 по 19:00.
Аналогічні екоострівці працюють на вулицях Адама Міцкевича, 9, Михайла Грушевського, 62 та вул. Антонія Годинки, 8; Іштвана Сечені, 33.
У перспективі в АВЕ Ужгород хочуть обладнати ще 4 подібних майданчики в місті, зазначають у компаніх.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото зі сторінки АВЕ Ужгород у Фейсбуці
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