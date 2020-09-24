П’ятеро дівчат створили корисну платформу для старшокласників, студентів і батьків

П’ятеро дівчат із різних куточків України створили платформу для української молоді “Нові горизонти”. Серед ініціаторок – ужгородка Анна Шуліка (ГО “Смарт Поінт”). Наразі двоє активних громадянок – Анна Шуліка і Вікторія Жиронкіна із Запорізької області – розвивають майданчик “Нові горизонти”.

Ця ініціатива – для молоді, яка планує навчатися/стажуватися/волонтерити в Україні та за кордоном. Наразі є достатньо сайтів, телеграм-, ютуб-каналів, інстаграм-акаунтів про освіту. Проте “Нові горизонти” розповідають про різні можливості з досвіду студентів/стажерів. Авторки проєкту публікують реальні історії із життя і організовують прямі ефіри, які будуть корисними молоді та її батькам.

«Ми відкриваємо Нові горизонти: платформу про можливості навчання для молоді в Україні та закордоном! Так, наразі є велика кількість ресурсів, на яких можна ознайомитися з можливостями навчання, стажування та кар’єри. Володіти інформацією – добре, а як щодо досвіду? Особистого досвіду учасників таких програм? Як вони потрапили на навчання, де мешкали, як склалося студентське життя? Як вмовити батьків, та облаштуватися у новому місті? Чи були певні факапи під час навчання, про які варто знати кожному майбутньому студенту?, – кажуть авторки ідеї. – Саме про це у своїх інтерв’ю розповідають активні молоді дівчата та хлопці на нашій платформі! Кому буде цікаво? Старшокласникам та студентам вишів, молоді, яка готова відкрити для себе “нові горизонти”, а також батькам, котрі розглядають нові можливості для навчання своїх дітей».

Платформа діє у фейсбуці, телеграмі, інстаграмі. Наразі проводяться 15-хвилинні прямі ефіри, де молоді люди розповідають про свій досвід і відповідають на всі питання. Надалі готуватимуться корисні історії з їхнього навчання/стажування. Також тут публікуються свіжі новини, ідеї – про освітні можливості.

Анна з Вікторією запрошують долучатися також студентів, випускників, які можуть поділитися своїм досвідом навчання у вишах, участі в різних програмах/проєктах.

Платформа працює тут:

Проєкт соціальної дії “Нові горизонти” здійснюється в межах Табору Активних Громадян, який реалізується Британською Радою, NGO Youth Platform \ ГО “Молодіжна Платформа” і є частиною програми House of Europe що фінансується Європейським Союзом.

Varosh