Освітню толоку для вчителів Закарпаття проведуть в Ужгороді

Вчителів і вчительок Ужгорода і області запрошують стати учасниками й учасницями «Освітньої толоки 2024». Толоку, яку хочуть зробити традиційною, проводить до Дня вчителя Main Point Academy та ініціативна група освітян.

Цей захід буде простором для обміну досвідом, для обговорення питань та завдань, викликів, які постають перед освітою в сучасному світі, а також місцем, де кожен і кожна знаходить мотивацію та натхнення у творчості, діяльності, реалізації задумів та ідей, кажуть організатори.

На панельних дискусіях зустрічі слово матимуть Фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2017 Вікторія Биркович, засновник “Моя майстерня” Ігор Запорожець, Мар’яна Марусинець, директорка департаменту освіти, науки молоді та спорту Закарпатської ОВА, Юрій Офіцинський, учитель історії в приватному ліцеї «Теобенд» та ще ряд освітян.

Учасники зможуть також відвідати майстерки «Пастельний живопис», «Ткацтво», «Звукотерапія» , «ЛАБА. Цікава наука», «Гейміфікація. Де червона кнопка в учнівства?», «Учитель у соцмережах», «Усе найкраще – у мені».

Охочих чекають 5 жовтня (субота), з 10:00 до 16:30, у Main Point Academy, що на вулиці Підградська, 40.

Участь у заході безкоштовна. Реєстрація обов’язкова за покликанням.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

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