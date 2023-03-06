Освітній канал для підготовки до НМТ став доступний для вступників у виші

Відсьогодні, 6 березня, запрацював безплатний Освітній канал для підготовки учнів 11-х класів до каціонального мультипредметного тесту. За словами директорки департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яни Марусинець, цього року канал працюватиме і на платформі для представників нацменшин.

Для представників угорської, румунської та словацької національних меншин викладачі також надаватимуть консультативні поради щодо вивчення того чи іншого предмету, спеціальної термінології тощо. При цьому НМТ усі учасники складатимуть українською мовою.

Після кожної теми на каналі буде спеціальний тест, завдяки якому випускник зможе перевірити свій рівень засвоєння вивченого матеріалу. До того ж результат тестування бачитиме лише учень.

Розклад занять з підготовки здобувачів освіти – учнів 11 класів – до складання національного мультипредметного тесту у 2023 році

1. понеділок, історія України, 15.00, Світлик Неля Михайлівна — https://us02web.zoom.us/j/89095022164?pwd=ckkvMUV3K3h3S0haYnk2cFlvS0RpZz09 (Meeting ID: 890 9502 2164 Passcode: 542767);

2. вівторок, українська мова, 15.00, Кузьма Оксана Юріївна — https://us02web.zoom.us/j/81389101105?pwd=OGZ2Y21IaVpneWVRQWpHRkFsRzMvQT09 (Meeting ID: 813 8910 1105 Passcode: 293339);

3. вівторок, фізика, 16.30, Гайсак Іван Іванович — https://us02web.zoom.us/j/81737530344?pwd=S29RM0krMlJhOFNBVW16Y0Y4TUhUQT09 (Meeting ID: 817 3753 0344 Passcode: 357149);

4. середа, біологія, 15.00, Мірутенко Владислав Валентинович — https://us02web.zoom.us/j/81890777648?pwd=L3g1dVZmZGhUNnl3R1ZycTB0NE5Zdz09 (Meeting ID: 818 9077 7648 Passcode: 663120);

5. середа, математика, 16.30, Сливка-Тилищак Ганна Іванівна — https://us02web.zoom.us/j/83912277440?pwd=QnVYTUNVQWxRRE1iU0wzM2dZNWZ1Zz09 (Meeting ID: 839 1227 7440 Passcode: 910250);

6. четвер, хімія, 15.00, Сухарева Оксана Юріївна — https://us02web.zoom.us/j/83234272228?pwd=MlZHSFM5UzJLQVhKRWJiY09tK1Bqdz09 (Meeting ID: 832 3427 2228 Passcode: 371117).

Varosh,

Фото: УНІАН

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