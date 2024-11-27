Освітній центр для обдарованих дітей планують створити на Закарпатті

Лауреат Нобелівської премії з фізики, уродженець Угорщини Ференц Краус має намір реалізувати на території Батівської територіальної громади проєкт створення освітнього центру для обдарованих дітей.

“Планується, що тут провідні фахівці, вчителі, викладачі, зокрема й з-за кордону будуть готувати обдарованих українських та угорських дітей до участі у міжнародних олімпіадах з математики, фізики та інформатики, а згодом з хімії та біології. На території центру планують також збудувати спортивний комплекс, парк, дитячий майданчик, гуртожиток. У перспективі тут виросте ціле дитяче містечко”, — пише у Телеграм-каналі голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

У коментарі Varosh голова Батівської громади Дмитро Тараненко попросив наразі не розголошувати більше деталей, оскільки проєкт перебуває тільки на стадії становлення.

— Ми давні партнери з Ференцом, і він справді робить дуже багато важливих речей для нашої закарпатської молоді, тому ідея про створення центру саме на території нашої громади виявилась якось очевидною, — сказав він.

Нагадаємо, нобелівський лауреат з фізики 2023 року, директор Інституту квантової оптики Макса Планка в Німеччині, угорець Ференц Краус пообіцяв скерувати грошову частину призу в асоціацію Science 4 People, яка допомагає українським школярам та студентам здобувати знання та навчатися у вишах за кордоном.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото з Телеграм-каналу Мирослава Білецького/Закарпатська ОВА

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