На вулиці Волошина демонтували всі 9 сітілайтів, які були там з 2009 року. Зробили це через мораторій на розміщення зовнішньої реклами в історичній частині міста, — повідомили Varosh в Управлінні комунальної власності Ужгородської міської ради.

— Історія з сітілайтами від рекламної компанії “Бумеранг” тягнеться з 2009 року, кілька разів міська рада продовжувала їм 5-річний термін розташування, — розповів Varosh ініціатор знесення рекламних щитів у пішохідній історичній частині міста, депутат міськради Віталій Глагола. — У 2019 році, коли закінчувався черговий термін розміщення сітілайтів на вулицях, я підготував петицію “Про заборону розміщення зовнішньої реклами в межах історичного ареалу Ужгорода”. Вона тоді зібрала рекордну кількість підписів і з 2019 року в місті нові сітілайти і білборди не встановлюються. Просто їх настільки багато, що ми цього і не помічаємо… Міськрада не продовжила їм термін розміщення.

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Втім, у випадку з сітілайтами на Волошина власники рекламної фірми звернулися до Закарпатського господарського суду з вимогою накласти заборону на демонтаж сітілайтів, поки справа перебуває в судовому розгляді. В 2019 році суд прийняв рішення зобов’язати Ужгородську міську раду продовжити розміщення сітілайтів ще на 5 років. Але потім, зі слів Глаголи, міськрада відреагувала на петицію і ввела мораторій на розміщення зовнішньої реклами.

— Зараз закінчується 5-річний термін, міськрада його не продовжила. Вдалося в кілька днів між прийнятим виконкомом рішенням і поданням власником чергового позову в суд ці сітілайти демонтувати, — пояснив депутат. — Там після рішення виконкому є 10 днів на добровільний демонтаж, примусово міськрада могла демонтувати їх 11 грудня. Але сьогодні вранці власник сам демонтував 8 сітілайтів, один демонтують завтра. Залишиться один, біля театру ляльок “Бавка”.

Наразі в пішохідній історичній частині міста він залишається один. Нові рекламні щити та сітілайти не встановлюватимуть, тому що діє на них мораторій міськради.

Боротьба з сітілайтами продовжується

Віталій Гагола розповів: в Ужгороді створена програма з демонтажу рекламних щитів та сітілайтів, яка зобов’язує КШЕП демонтовувати нелегальну рекламу та малі архітектурні форми. За останній рік в місті прийняли 320 рішень про подібний демонтаж, більшість з них виконана.

— За попередні 30 років було прийнято десь 40 таких рішень, — каже депутат. — Тобто, в 10 разів менше, ніж за останній рік. Частина їх взагалі стояли без жодного дозволу, встановлені з порушеннями тощо. Додам, що один сітілайт на Волошина приносив місту… 126 грн у місяць. Тобто всі ці демонтовані 9 сітілайтів приносили 1134 гривні щомісяця.

Наразі в пішохідній історичній частині міста сітілайтів не залишилось. Наступний етап, зі слів Віталія Глаголи — домогтися демонтажу рекламних щитів та сітілайтів в історичному ареалі Ужгорода, що є значно ширшим за пішохідну зону міста.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Varosh та надані Віталієм Глаголою

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