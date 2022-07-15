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Новини

Останні новини про ракетні обстріли у Вінниці та Миколаєві

15 Липня 2022 122

Вінниця

14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами “Калібр”, запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

За даними ДСНС, в результаті ракетного удару загинули 23 людини, госпіталізовано 66, триває пошук 39 людей. За медичною допомогою всього на цей час звернулися 117 людей.

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Вінниця після ракетних обстрілів. Фото: ДСНС

Миколаїв

Вранці 15 липня росія атакувала 2 найбільших університети Миколаєва. Запущено щонайменше 10 ракет. Йдеться про Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова та університет імені Сухомлинського.

— Внаслідок ранкового ракетного обстрілу: пошкоджено два навчальних заклади, сталося часткове руйнування будівель, виникла пожежа двох автомобілів, — повідомила  Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

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Вранці 15 липня Росія обстріляла ракетами університети Миколаєва / фото /t.me/senkevichonline

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що наразі відомо про двох поранених.

Джерело: УНІАН

 

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