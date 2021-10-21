Орнамент: в Ужгороді презентували мапу про пейзажний “феномен закарпатського живопису”

“Орнамент” поширює знання про пейзажний “феномен закарпатського живопису” та містить візуальну інформацію про ареали існування рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу – живописні ландшафти яких зафіксували митці на своїх картинах.

Мапу для громадськості представила команда проєкту: Євген Забарило, голова ГО ”Культурна платформа Закарпаття та Михайло Сирохман, науковий керівник дослідження;

“Орнамент”, є продовженням розвитку першого культурного маршруту країни – “Шляху закарпатського живопису”

Проєкт розпочався у 2020 року в межах однієї з програм Українського культурного фонду «Культура. Туризм. Регіони».

Розробка моделі культурного маршруту грунтується на засадах Європейської ландшафтної конвенції (набрала чинності в Україні з 2006 року) та підходів визначених Радою Європи щодо впровадження культурних маршрутів.

Цьогоріч – розвиток сталості проєкту, також за підтримки УКФ, на Закарпатті розпочнеться маркування першого з 4-х виявлених у результаті минулорічного дослідження осередків пейзажного живопису закарпатського малярського феномену, а саме – на території Ставненської тергромади.

Ця громада є місцем першого – ужанського осередку “Шляху закарпатського живопису”.

В результаті дослідження території громади у 2020 році було досліджено 35 місць малювання 4-х поколінь художників, які створили більш як 50 пейзажних картин.

Цьогорічний етап – це фіналізація дворічного циклу розробки та втілення інфраструктури першого культурного маршруту країни.

ЇЇ складові:

переклад монографії дослідження географії “малярського феномену”

цифрове культурне мапування;

визначення головних осередків малювання;

AR-фільтри у фейсбук та інстаграм (до 130-річчя А. Ерделі та Й.Бокшая, метеорит “Княгиня”, церква св. Михайла в Ужку, всесвітня спадщина ЮНЕСКО);

маркування брендовими дорожніми знаками території Ставненської ОТГ;

розробка фізичних мап за поколіннями митців, що створили “феномен закарпатського живопису” для розміщення в сільських школах, центрах надання культурних послуг громаді та найбільших санаторіях області;

Відповідно статті 6 Європейської ландшафтної конвенції, щодо конкретних заходів, створені продукти культурного маршруту сприяють:

підвищенню рівня обізнаності громад про культурні ландшафти;

інтегруються в освітній і виховний процес у сільських школах;

ідентифікую конкретні ландшафти (маркування);

відкривають широкому загалу якості ландшафту візуалізуючи ареали існування рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу;

Розроблена інфраструктура створює вимірні передумови для внесення положення до статуту Ставненської тергромади щодо визнання певних територій – культурними ландшафтами.

Це сприятиме здійснення ландшафтної політики впроваджувадженю інструментів спрямованих на охорону, регулювання або планування ландшафту, отже законодавче врегульовує ситуації подібні до спроб побудови вітряків на Боржавському хребті та готелів у заповіднику Свидовець.

Культурний маршрут – відкриває можливість отримати ландшафтну відзнаку Ради Європи.

Ландшафтна відзнака Ради Європи – це нагорода, яка може

бути присуджена місцевим та регіональним органам влади, а також

їхнім групам, які запровадили, як складову частину ландшафтної

політики Сторони цієї Конвенції, політику або заходи щодо охорони,

регулювання та/або планування своїх ландшафтів, які довели

довготривалу ефективність і можуть таким чином бути прикладом для

інших територіальних органів.

Відзнакою можуть бути також нагороджені неурядові організації, які зробили особливо видатний внесок до охорони, регулювання або планування ландшафту.

Проєкт відбувається за підтримки Українського культурного фонду