Орландо Блум прийшов на премʼєру фільму в Лондоні у браслеті від бренду Kochut

Голлівудський актор Орландо Блум з’явився на червоній доріжці з браслетом UNBROKEN на руці.
Напередодні, 4 червня, на фестивалі SXSW London відбулася світова премʼєра фільму Deep Cover. Одну з головних ролей у стрічці зіграв голлівудський актор Орландо Блум.
На червоній доріжці фестивалю він вдруге публічно продемонстрував браслет UNBROKEN «Рукостискання» як знак підтримки України та її незламних героїв, повідомляють у Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN.
Раніше перед тим Орландо Блум з цим же браслетом завітав на BBC One Show.
100% прибутку від продажу прикрас спрямовується на психологічну підтримку поранених військових.
«Для нас в UNBROKEN така підтримка — не просто акт солідарності, це потужний сигнал для всього світу: людяність — не має кордонів. Коли такі люди, як Орландо Блум, публічно носять наш символ, вони говорять мовою співчуття, дії та сили. Це підтримка, яку бачать діти, поранені, наші захисники — і вона додає їм віри», — прокоментували вчинок суперзірки у Центрі UNBROKEN.
Орландо Блум з перших днів повномасштабного вторгнення послідовно підтримує Україну. Він відвідував країну під час війни, зустрічався з родинами, що постраждали, зокрема в Ірпені та Києві, підтримував програми реабілітації та захисту прав дитини.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.