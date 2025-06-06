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Орландо Блум прийшов на премʼєру фільму в Лондоні у браслеті від бренду Kochut

6 Червня 2025 3

Голлівудський актор Орландо Блум з’явився на червоній доріжці з браслетом UNBROKEN на руці.

Напередодні, 4 червня, на фестивалі SXSW London відбулася світова премʼєра фільму Deep Cover. Одну з головних ролей у стрічці зіграв голлівудський актор Орландо Блум.

На червоній доріжці фестивалю він вдруге публічно продемонстрував браслет UNBROKEN «Рукостискання» як знак підтримки України та її незламних героїв, повідомляють у Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN.

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Орландо Блум у браслеті “Рукостискання”. Фото: Getty Images, Karwai Tang

Раніше перед тим Орландо Блум з цим же браслетом завітав на BBC One Show.

Браслет «Рукостискання» UNBROKEN та ювелірний дім Kochut презентували трохи менше місяця тому. Прикраса передає момент дотику двох світів: біологічної та біонічної руки. У цьому жесті — визнання травми, і водночас — повага до сили відновлення.

100% прибутку від продажу прикрас спрямовується на психологічну підтримку поранених військових.

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Браслет “Рукостискання”. Фото: Фото: Getty Images, Karwai Tang

«Для нас в UNBROKEN така підтримка — не просто акт солідарності, це потужний сигнал для всього світу: людяність — не має кордонів. Коли такі люди, як Орландо Блум, публічно носять наш символ, вони говорять мовою співчуття, дії та сили. Це підтримка, яку бачать діти, поранені, наші захисники — і вона додає їм віри», — прокоментували вчинок суперзірки у  Центрі UNBROKEN.

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На червоній доріжці у Лондоні. Фото: Just Jared

Орландо Блум з перших днів повномасштабного вторгнення послідовно підтримує Україну. Він відвідував країну під час війни, зустрічався з родинами, що постраждали, зокрема в Ірпені та Києві, підтримував програми реабілітації та захисту прав дитини.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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