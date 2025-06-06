Орландо Блум прийшов на премʼєру фільму в Лондоні у браслеті від бренду Kochut

Голлівудський актор Орландо Блум з’явився на червоній доріжці з браслетом UNBROKEN на руці.

Напередодні, 4 червня, на фестивалі SXSW London відбулася світова премʼєра фільму Deep Cover. Одну з головних ролей у стрічці зіграв голлівудський актор Орландо Блум.

На червоній доріжці фестивалю він вдруге публічно продемонстрував браслет UNBROKEN «Рукостискання» як знак підтримки України та її незламних героїв, повідомляють у Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN.

Раніше перед тим Орландо Блум з цим же браслетом завітав на BBC One Show.

Браслет «Рукостискання» UNBROKEN та ювелірний дім Kochut презентували трохи менше місяця тому. Прикраса передає момент дотику двох світів: біологічної та біонічної руки. У цьому жесті — визнання травми, і водночас — повага до сили відновлення.

100% прибутку від продажу прикрас спрямовується на психологічну підтримку поранених військових.